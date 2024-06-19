https://ria.ru/20240619/podlodki-1954019248.html

В России начались опытно-конструкторские работы по АПЛ пятого поколения

В России начались опытно-конструкторские работы по АПЛ пятого поколения - РИА Новости, 19.06.2024

В России начались опытно-конструкторские работы по АПЛ пятого поколения

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по стратегической атомной подводной лодке 5-го поколения уже начались, заявил журналистам главком ВМФ РФ адмирал Александр... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:00

2024-06-19T16:00

2024-06-19T16:00

новое оружие россии

безопасность

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россия

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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по стратегической атомной подводной лодке 5-го поколения уже начались, заявил журналистам главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев. "Несомненно, эти работы проводятся, мы всегда думаем о будущем, и задел атомных подводных лодок реализуется уже сейчас. Несомненно, это задел пятого поколения атомных подводных лодок", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, открыта ли ОКР по АПЛ 5-го поколения. Моисеев отметил, что речь идёт о создании как новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения, так и многоцелевых подлодок. Сегодня на вооружение ВМФ поступают АПЛ 4-го поколения "Борей" и "Ясень".

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вмф рф, россия, вооруженные силы рф