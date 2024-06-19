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В России начались опытно-конструкторские работы по АПЛ пятого поколения - РИА Новости, 19.06.2024
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Новое оружие России
 
16:00 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/podlodki-1954019248.html
В России начались опытно-конструкторские работы по АПЛ пятого поколения
В России начались опытно-конструкторские работы по АПЛ пятого поколения - РИА Новости, 19.06.2024
В России начались опытно-конструкторские работы по АПЛ пятого поколения
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по стратегической атомной подводной лодке 5-го поколения уже начались, заявил журналистам главком ВМФ РФ адмирал Александр... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:00
2024-06-19T16:00
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по стратегической атомной подводной лодке 5-го поколения уже начались, заявил журналистам главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев. "Несомненно, эти работы проводятся, мы всегда думаем о будущем, и задел атомных подводных лодок реализуется уже сейчас. Несомненно, это задел пятого поколения атомных подводных лодок", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, открыта ли ОКР по АПЛ 5-го поколения. Моисеев отметил, что речь идёт о создании как новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения, так и многоцелевых подлодок. Сегодня на вооружение ВМФ поступают АПЛ 4-го поколения "Борей" и "Ясень".
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безопасность, вмф рф, россия, вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, ВМФ РФ, Россия, Вооруженные силы РФ
В России начались опытно-конструкторские работы по АПЛ пятого поколения

Главком ВМФ Моисеев: ОКР по стратегической АПЛ 5-го поколения уже начались

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФлаг ВМФ России
Флаг ВМФ России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по стратегической атомной подводной лодке 5-го поколения уже начались, заявил журналистам главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.
"Несомненно, эти работы проводятся, мы всегда думаем о будущем, и задел атомных подводных лодок реализуется уже сейчас. Несомненно, это задел пятого поколения атомных подводных лодок", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, открыта ли ОКР по АПЛ 5-го поколения.
Моисеев отметил, что речь идёт о создании как новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения, так и многоцелевых подлодок.
Сегодня на вооружение ВМФ поступают АПЛ 4-го поколения "Борей" и "Ясень".
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