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В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина

В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина - РИА Новости, 19.06.2024

В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина

Государственный приём от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента РФ Владимира Путина начался в Пхеньяне в Доме приемов "Моннангван". РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:44

2024-06-19T14:44

2024-06-19T16:20

россия

владимир путин

ким чен ын

политика

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Государственный приём от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента РФ Владимира Путина начался в Пхеньяне в Доме приемов "Моннангван".Приему предшествовал торжественный концерт в спортивном комплексе "Чеюкквон", который посетили лидеры двух стран. В начале приема президент РФ предложил тост "за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и КНДР, за благополучие и процветание народов" России и КНДР, за здоровье ее лидера Ким Чен Ына и всех присутствующих на приеме "корейских друзей"."В России и Корее есть схожая пословица. Она звучит так: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами", - сказал Путин.Он поблагодарил северокорейскую сторону за оказанный прием и отдельно - за концерт, который прошел сегодня. "Позвольте еще раз сердечно поблагодарить вас, товарищ Ким Чен Ын, всех наших корейских друзей за приглашение посетить вашу замечательную гостеприимную страну с государственным визитом. Мы все глубоко тронуты радушным приемом, оказанным нашей делегации", - сказал Путин. Он подчеркнул, что переговоры прошли в традиционно доверительной и дружеской атмосфере."В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем крепить узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом", - сказал Путин.В свою очередь Ким Чен Ын выразил благодарность российскому президенту за то, что он "чутким практическим действием вовсю показал свою волю написать новые страницы корейско-российских отношений и гарантировать вечное благополучие будущего народов двух стран на 100 лет вперед"."Для нас огромная гордость и великая честь - иметь Россию стратегическим партнером и союзником. Незыблемой остается позиция правительства нашей республики: всесторонне поддержать, быть солидарной с РФ во всех сферах", - сказал Ким Чен Ын. Он пожелал российскому народу и президенту РФ "всегда успехов, процветания и спокойствия"."В заключение разрешите предложить тост: "За крепкое здоровье уважаемого президента товарища Владимира Владимировича Путина, за вечное процветание сильной России, нашего дружественного соседа, за бессмертие нерушимых дружественных отношений между КНДР и РФ, которым будет завидовать мир", - сказал Ким Чен Ын."После этого (приема) практически визит завершен, два лидера поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы", - рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Затем российский президент вылетит в Ханой.

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

кндр (северная корея)

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Торжественный прием в честь Путина в Пхеньяне Кадры с торжественного приема в Пхеньяне в честь Путина 2024-06-19T14:44 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, ким чен ын, политика, кндр (северная корея), визит путина в кндр