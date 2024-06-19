В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина

ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Государственный приём от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента РФ Владимира Путина начался в Пхеньяне в Доме приемов "Моннангван".Приему предшествовал торжественный концерт в спортивном комплексе "Чеюкквон", который посетили лидеры двух стран. В начале приема президент РФ предложил тост "за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и КНДР, за благополучие и процветание народов" России и КНДР, за здоровье ее лидера Ким Чен Ына и всех присутствующих на приеме "корейских друзей"."В России и Корее есть схожая пословица. Она звучит так: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами", - сказал Путин.Он поблагодарил северокорейскую сторону за оказанный прием и отдельно - за концерт, который прошел сегодня. "Позвольте еще раз сердечно поблагодарить вас, товарищ Ким Чен Ын, всех наших корейских друзей за приглашение посетить вашу замечательную гостеприимную страну с государственным визитом. Мы все глубоко тронуты радушным приемом, оказанным нашей делегации", - сказал Путин. Он подчеркнул, что переговоры прошли в традиционно доверительной и дружеской атмосфере."В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем крепить узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом", - сказал Путин.В свою очередь Ким Чен Ын выразил благодарность российскому президенту за то, что он "чутким практическим действием вовсю показал свою волю написать новые страницы корейско-российских отношений и гарантировать вечное благополучие будущего народов двух стран на 100 лет вперед"."Для нас огромная гордость и великая честь - иметь Россию стратегическим партнером и союзником. Незыблемой остается позиция правительства нашей республики: всесторонне поддержать, быть солидарной с РФ во всех сферах", - сказал Ким Чен Ын. Он пожелал российскому народу и президенту РФ "всегда успехов, процветания и спокойствия"."В заключение разрешите предложить тост: "За крепкое здоровье уважаемого президента товарища Владимира Владимировича Путина, за вечное процветание сильной России, нашего дружественного соседа, за бессмертие нерушимых дружественных отношений между КНДР и РФ, которым будет завидовать мир", - сказал Ким Чен Ын."После этого (приема) практически визит завершен, два лидера поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы", - рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Затем российский президент вылетит в Ханой.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Торжественный прием в честь Путина в Пхеньяне
Кадры с торжественного приема в Пхеньяне в честь Путина
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В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина
В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина от имени Ким Чен Ына
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Государственный приём от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента РФ Владимира Путина начался в Пхеньяне в Доме приемов "Моннангван".
Приему предшествовал торжественный концерт в спортивном комплексе "Чеюкквон", который посетили лидеры двух стран.
В начале приема президент РФ предложил тост "за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и КНДР, за благополучие и процветание народов" России и КНДР, за здоровье ее лидера Ким Чен Ына и всех присутствующих на приеме "корейских друзей".
"В России и Корее есть схожая пословица. Она звучит так: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами", - сказал Путин.
Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.
Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.
Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.
Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.
Он поблагодарил северокорейскую сторону за оказанный прием и отдельно - за концерт, который прошел сегодня. "Позвольте еще раз сердечно поблагодарить вас, товарищ Ким Чен Ын, всех наших корейских друзей за приглашение посетить вашу замечательную гостеприимную страну с государственным визитом. Мы все глубоко тронуты радушным приемом, оказанным нашей делегации", - сказал Путин. Он подчеркнул, что переговоры прошли в традиционно доверительной и дружеской атмосфере.
"В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем крепить узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом", - сказал Путин.
В свою очередь Ким Чен Ын выразил благодарность российскому президенту за то, что он "чутким практическим действием вовсю показал свою волю написать новые страницы корейско-российских отношений и гарантировать вечное благополучие будущего народов двух стран на 100 лет вперед".
"Для нас огромная гордость и великая честь - иметь Россию стратегическим партнером и союзником. Незыблемой остается позиция правительства нашей республики: всесторонне поддержать, быть солидарной с РФ во всех сферах", - сказал Ким Чен Ын. Он пожелал российскому народу и президенту РФ "всегда успехов, процветания и спокойствия".
"В заключение разрешите предложить тост: "За крепкое здоровье уважаемого президента товарища Владимира Владимировича Путина, за вечное процветание сильной России, нашего дружественного соседа, за бессмертие нерушимых дружественных отношений между КНДР и РФ, которым будет завидовать мир", - сказал Ким Чен Ын.
"После этого (приема) практически визит завершен, два лидера поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы", - рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Затем российский президент вылетит в Ханой.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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