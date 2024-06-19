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В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина - РИА Новости, 19.06.2024
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14:44 19.06.2024 (обновлено: 16:20 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pkhenyan-1953988376.html
В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина
В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина - РИА Новости, 19.06.2024
В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина
Государственный приём от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента РФ Владимира Путина начался в Пхеньяне в Доме приемов "Моннангван". РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:44
2024-06-19T16:20
россия
владимир путин
ким чен ын
политика
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Государственный приём от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента РФ Владимира Путина начался в Пхеньяне в Доме приемов "Моннангван".Приему предшествовал торжественный концерт в спортивном комплексе "Чеюкквон", который посетили лидеры двух стран. В начале приема президент РФ предложил тост "за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и КНДР, за благополучие и процветание народов" России и КНДР, за здоровье ее лидера Ким Чен Ына и всех присутствующих на приеме "корейских друзей"."В России и Корее есть схожая пословица. Она звучит так: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами", - сказал Путин.Он поблагодарил северокорейскую сторону за оказанный прием и отдельно - за концерт, который прошел сегодня. "Позвольте еще раз сердечно поблагодарить вас, товарищ Ким Чен Ын, всех наших корейских друзей за приглашение посетить вашу замечательную гостеприимную страну с государственным визитом. Мы все глубоко тронуты радушным приемом, оказанным нашей делегации", - сказал Путин. Он подчеркнул, что переговоры прошли в традиционно доверительной и дружеской атмосфере."В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем крепить узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом", - сказал Путин.В свою очередь Ким Чен Ын выразил благодарность российскому президенту за то, что он "чутким практическим действием вовсю показал свою волю написать новые страницы корейско-российских отношений и гарантировать вечное благополучие будущего народов двух стран на 100 лет вперед"."Для нас огромная гордость и великая честь - иметь Россию стратегическим партнером и союзником. Незыблемой остается позиция правительства нашей республики: всесторонне поддержать, быть солидарной с РФ во всех сферах", - сказал Ким Чен Ын. Он пожелал российскому народу и президенту РФ "всегда успехов, процветания и спокойствия"."В заключение разрешите предложить тост: "За крепкое здоровье уважаемого президента товарища Владимира Владимировича Путина, за вечное процветание сильной России, нашего дружественного соседа, за бессмертие нерушимых дружественных отношений между КНДР и РФ, которым будет завидовать мир", - сказал Ким Чен Ын."После этого (приема) практически визит завершен, два лидера поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы", - рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Затем российский президент вылетит в Ханой.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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Торжественный прием в честь Путина в Пхеньяне
Кадры с торжественного приема в Пхеньяне в честь Путина
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россия, владимир путин, ким чен ын, политика, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Политика, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина

В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина от имени Ким Чен Ына

Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Государственный приём от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента РФ Владимира Путина начался в Пхеньяне в Доме приемов "Моннангван".
Приему предшествовал торжественный концерт в спортивном комплексе "Чеюкквон", который посетили лидеры двух стран.
В начале приема президент РФ предложил тост "за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и КНДР, за благополучие и процветание народов" России и КНДР, за здоровье ее лидера Ким Чен Ына и всех присутствующих на приеме "корейских друзей".
"В России и Корее есть схожая пословица. Она звучит так: "Близкий сосед лучше дальнего родственника". Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами", - сказал Путин.
Путин в Северной Корее. Как встречали российского лидера
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
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1 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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2 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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3 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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6 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньян

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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9 из 16
© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на площади Ким Ир Сена в Пхеньян

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
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12 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

Люди приветствуют кортеж президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

Президент РФ Владимир Путин, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа на первом плане) и министр обороны РФ Андрей Белоусов (второй слева) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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14 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (четвертый справа) на российско-корейских переговорах в Пхеньяне

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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15 из 16
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кортеж президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16

Церемония официальной встречи прибывшего в Пхеньян президента России Владимира Путина прошла на площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 16

По пути следования кортежа жители города приветствовали российского президента.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
2 из 16

Участники торжественной церемонии встречи держали цветы и флаги России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
3 из 16

Первым из лидеров на площадь Ким Ир Сена прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Следом прибыли члены официальной делегации КНДР, за ними — представители российской делегации. Затем прибыл кортеж президента Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
4 из 16

Главы государств тепло приветствовали друг друга, а затем они пожали руки членам делегаций.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 16

После этого над празднично украшенной площадью прозвучали гимны России и КНДР.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
6 из 16

В продолжение церемонии Владимир Путин и Ким Чен Ын поприветствовали почетный караул.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
7 из 16

Перед главами двух государств промаршировали бойцы рот почетного караула Сухопутных, Военно-морских и Военно-воздушных видов Вооруженных сил КНДР.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
8 из 16

Во время встречи состоялась церемония совместного фотографирования лидеров стран.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
9 из 16

После торжественной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына в небо над площадью взлетели воздушные шары, прогремел салют.

© РИА Новости / POOL/Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
10 из 16

Лидеры России и КНДР сели в лимузин с открытым верхом и объехали площадь, над которой звучала мелодия "Широка страна моя родная".

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
11 из 16

Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
12 из 16

Президента сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, главы министерств: МИД — Сергей Лавров, Минобороны —Андрей Белоусов, Минприроды — Александр Козлов, Минздрава — Михаил Мурашко, Минтранса — Роман Старовойт, а также представители крупных компаний, в том числе руководители "Роскосмоса" Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
13 из 16

Путин и Ким Чен Ын уже успели обсудить международную повестку.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
14 из 16

Политики затронули вопросы безопасности, сотрудничества в областях экономики и энергетики.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
15 из 16

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
16 из 16
Он поблагодарил северокорейскую сторону за оказанный прием и отдельно - за концерт, который прошел сегодня. "Позвольте еще раз сердечно поблагодарить вас, товарищ Ким Чен Ын, всех наших корейских друзей за приглашение посетить вашу замечательную гостеприимную страну с государственным визитом. Мы все глубоко тронуты радушным приемом, оказанным нашей делегации", - сказал Путин. Он подчеркнул, что переговоры прошли в традиционно доверительной и дружеской атмосфере.
"В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем крепить узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Это уже происходит". Чем Путин ответил врагам России и КНДР
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В свою очередь Ким Чен Ын выразил благодарность российскому президенту за то, что он "чутким практическим действием вовсю показал свою волю написать новые страницы корейско-российских отношений и гарантировать вечное благополучие будущего народов двух стран на 100 лет вперед".
"Для нас огромная гордость и великая честь - иметь Россию стратегическим партнером и союзником. Незыблемой остается позиция правительства нашей республики: всесторонне поддержать, быть солидарной с РФ во всех сферах", - сказал Ким Чен Ын. Он пожелал российскому народу и президенту РФ "всегда успехов, процветания и спокойствия".
"В заключение разрешите предложить тост: "За крепкое здоровье уважаемого президента товарища Владимира Владимировича Путина, за вечное процветание сильной России, нашего дружественного соседа, за бессмертие нерушимых дружественных отношений между КНДР и РФ, которым будет завидовать мир", - сказал Ким Чен Ын.
"После этого (приема) практически визит завершен, два лидера поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы", - рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Затем российский президент вылетит в Ханой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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