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В Пхеньяне начались переговоры Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 19.06.2024
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06:39 19.06.2024 (обновлено: 08:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/peregovory-1953851174.html
В Пхеньяне начались переговоры Путина и Ким Чен Ына
В Пхеньяне начались переговоры Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 19.06.2024
В Пхеньяне начались переговоры Путина и Ким Чен Ына
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T06:39
2024-06-19T08:18
россия
пхеньян
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
владимир путин
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции "Кымсусан".С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, главы Минобороны Андрей Белоусов, Минприроды Александр Козлов, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ëн Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и замминистра иностранных дел Им Чхон Ир.Как отмечал Юрий Ушаков, Путин и Ким Чен Ын обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.Предыдущий визит в Северную КореюВ последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.
https://ria.ru/20240619/kndr-1953839887.html
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, пхеньян, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), владимир путин, визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Визит Путина в КНДР
В Пхеньяне начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций, встреча проходит в резиденции "Кымсусан".
С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, главы Минобороны Андрей Белоусов, Минприроды Александр Козлов, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ëн Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и замминистра иностранных дел Им Чхон Ир.
Как отмечал Юрий Ушаков, Путин и Ким Чен Ын обсудят международную повестку, наметят пути восстановления гуманитарных связей, которые были прерваны из-за пандемии. Кроме того, политики затронут вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве.
Программа визита предусматривает торжественный концерт в честь прибытия Путина, государственный прием, а также возложение венка к монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Предыдущий визит в Северную Корею

В последний раз Путин ездил в КНДР в 2000 году. Тогда он встретился в Пхеньяне с действующим на тот момент главой республики — Ким Чен Иром.
Осенью прошлого года нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Россию. Визит длился с 12 по 17 сентября. За эти дни он побывал на космодроме Восточный, в Комсомольске-на-Амуре, на аэродроме Кневичи в Приморье и во Владивостоке. Тогда же глава КНДР пригласил российского коллегу в свою страну.
До этого Ким Чен Ын приезжал во Владивосток в апреле 2019-го. Это была первая встреча лидеров двух государств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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РоссияПхеньянКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинВизит Путина в КНДР
 
 
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