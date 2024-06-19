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Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ
Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ
Совет Федерации РФ решительно осудил попытки стран коллективного Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ, говорится в заявлении палаты,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:37
2024-06-19T10:37
2024-06-19T10:37
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ решительно осудил попытки стран коллективного Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ, говорится в заявлении палаты, принятом на заседании в среду. Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщал, что Румыния известила российскую делегацию в ПА ОБСЕ о своем намерении не выдавать визы членам делегации на предстоящую сессию ПА ОБСЕ. "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает откровенно деструктивные попытки стран коллективного Запада блокировать работу российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", - говорится в документе. Сенаторы также отметили, что исходят из необходимости возвращения взаимодействия по линии ПА ОБСЕ, ПАЧЭС на позиции неукоснительного соблюдения принципов равноправия законодателей. "Сенаторы РФ выражают надежду, что в ходе предстоящего в июле 2024 года в городе Санкт-Петербурге X Парламентского форума БРИКС законодатели стран - участниц БРИКС, которые впервые соберутся в расширенном составе, внесут свой вклад в повышение эффективности системы международных отношений и обеспечение ее демократизации, противодействие введению односторонних ограничительных мер против суверенных государств, упрочение связей с развивающимися странами и их интеграционными объединениями", - отметили сенаторы. В документе парламентарии также напомнили о том, что формирование нового, более справедливого многополярного миропорядка — "это объективный процесс". "Попытки коллективного Запада навязать международному сообществу модель однополярного миропорядка, основанную на эгоистическом диктате Вашингтона и группы его сателлитов, закономерно терпят крах. В этих условиях повышается значение парламентской дипломатии в налаживании конструктивного диалога между государствами", - подчеркнули парламентарии. -0-
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953886978.html
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россия, румыния, санкт-петербург, григорий карасин, обсе, совет федерации рф, брикс, в мире
Россия, Румыния, Санкт-Петербург, Григорий Карасин, ОБСЕ, Совет Федерации РФ, БРИКС, В мире
Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ
Совфед осудил попытки Запада блокировать работу делегации РФ на сессии ПА ОБСЕ
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ решительно осудил попытки стран коллективного Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ, говорится в заявлении палаты, принятом на заседании в среду.
Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщал, что Румыния известила российскую делегацию в ПА ОБСЕ о своем намерении не выдавать визы членам делегации на предстоящую сессию ПА ОБСЕ.
"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает откровенно деструктивные попытки стран коллективного Запада блокировать работу российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", - говорится в документе.
Сенаторы также отметили, что исходят из необходимости возвращения взаимодействия по линии ПА ОБСЕ, ПАЧЭС на позиции неукоснительного соблюдения принципов равноправия законодателей.
"Сенаторы РФ выражают надежду, что в ходе предстоящего в июле 2024 года в городе Санкт-Петербурге X Парламентского форума БРИКС законодатели стран - участниц БРИКС, которые впервые соберутся в расширенном составе, внесут свой вклад в повышение эффективности системы международных отношений и обеспечение ее демократизации, противодействие введению односторонних ограничительных мер против суверенных государств, упрочение связей с развивающимися странами и их интеграционными объединениями", - отметили сенаторы.
В документе парламентарии также напомнили о том, что формирование нового, более справедливого многополярного миропорядка — "это объективный процесс".
"Попытки коллективного Запада навязать международному сообществу модель однополярного миропорядка, основанную на эгоистическом диктате Вашингтона и группы его сателлитов, закономерно терпят крах. В этих условиях повышается значение парламентской дипломатии в налаживании конструктивного диалога между государствами", - подчеркнули парламентарии. -0-