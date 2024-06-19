Рейтинг@Mail.ru
Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/obse-1953887227.html
Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ
Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 19.06.2024
Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ
Совет Федерации РФ решительно осудил попытки стран коллективного Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ, говорится в заявлении палаты,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:37
2024-06-19T10:37
россия
румыния
санкт-петербург
григорий карасин
обсе
совет федерации рф
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:65:3064:1789_1920x0_80_0_0_a3d40b7a3fa1fa9bad6964c397f71fe2.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ решительно осудил попытки стран коллективного Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ, говорится в заявлении палаты, принятом на заседании в среду. Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщал, что Румыния известила российскую делегацию в ПА ОБСЕ о своем намерении не выдавать визы членам делегации на предстоящую сессию ПА ОБСЕ. "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает откровенно деструктивные попытки стран коллективного Запада блокировать работу российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", - говорится в документе. Сенаторы также отметили, что исходят из необходимости возвращения взаимодействия по линии ПА ОБСЕ, ПАЧЭС на позиции неукоснительного соблюдения принципов равноправия законодателей. "Сенаторы РФ выражают надежду, что в ходе предстоящего в июле 2024 года в городе Санкт-Петербурге X Парламентского форума БРИКС законодатели стран - участниц БРИКС, которые впервые соберутся в расширенном составе, внесут свой вклад в повышение эффективности системы международных отношений и обеспечение ее демократизации, противодействие введению односторонних ограничительных мер против суверенных государств, упрочение связей с развивающимися странами и их интеграционными объединениями", - отметили сенаторы. В документе парламентарии также напомнили о том, что формирование нового, более справедливого многополярного миропорядка — "это объективный процесс". "Попытки коллективного Запада навязать международному сообществу модель однополярного миропорядка, основанную на эгоистическом диктате Вашингтона и группы его сателлитов, закономерно терпят крах. В этих условиях повышается значение парламентской дипломатии в налаживании конструктивного диалога между государствами", - подчеркнули парламентарии. -0-
https://ria.ru/20240619/matvienko-1953886978.html
https://ria.ru/20240224/mid-1929236833.html
россия
румыния
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, румыния, санкт-петербург, григорий карасин, обсе, совет федерации рф, брикс, в мире
Россия, Румыния, Санкт-Петербург, Григорий Карасин, ОБСЕ, Совет Федерации РФ, БРИКС, В мире
Совфед осудил попытки Запада помешать работе российской делегации в ПА ОБСЕ

Совфед осудил попытки Запада блокировать работу делегации РФ на сессии ПА ОБСЕ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ решительно осудил попытки стран коллективного Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ, говорится в заявлении палаты, принятом на заседании в среду.
Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин сообщал, что Румыния известила российскую делегацию в ПА ОБСЕ о своем намерении не выдавать визы членам делегации на предстоящую сессию ПА ОБСЕ.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко объяснила значение приостановки участия России в ПА ОБСЕ
Вчера, 10:37
"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает откровенно деструктивные попытки стран коллективного Запада блокировать работу российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", - говорится в документе.
Сенаторы также отметили, что исходят из необходимости возвращения взаимодействия по линии ПА ОБСЕ, ПАЧЭС на позиции неукоснительного соблюдения принципов равноправия законодателей.
"Сенаторы РФ выражают надежду, что в ходе предстоящего в июле 2024 года в городе Санкт-Петербурге X Парламентского форума БРИКС законодатели стран - участниц БРИКС, которые впервые соберутся в расширенном составе, внесут свой вклад в повышение эффективности системы международных отношений и обеспечение ее демократизации, противодействие введению односторонних ограничительных мер против суверенных государств, упрочение связей с развивающимися странами и их интеграционными объединениями", - отметили сенаторы.
В документе парламентарии также напомнили о том, что формирование нового, более справедливого многополярного миропорядка — "это объективный процесс".
"Попытки коллективного Запада навязать международному сообществу модель однополярного миропорядка, основанную на эгоистическом диктате Вашингтона и группы его сателлитов, закономерно терпят крах. В этих условиях повышается значение парламентской дипломатии в налаживании конструктивного диалога между государствами", - подчеркнули парламентарии. -0-
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
МИД России: ОБСЕ закрывает глаза на нарушения со стороны Украины
24 февраля, 07:24
 
РоссияРумынияСанкт-ПетербургГригорий КарасинОБСЕСовет Федерации РФБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала