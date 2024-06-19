https://ria.ru/20240619/neyroseti-1953931027.html
Прокуратура будет внедрять нейросети для оценки преступности
Прокуратура будет внедрять нейросети для оценки преступности - РИА Новости, 19.06.2024
Прокуратура будет внедрять нейросети для оценки преступности
Российская прокуратура будет внедрять технологии нейросетей для анализа состояния законности, оценки и прогнозирования преступности, укрепления правопорядка,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:24
2024-06-19T12:24
2024-06-19T12:24
технологии
россия
санкт-петербург
игорь краснов
брикс
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская прокуратура будет внедрять технологии нейросетей для анализа состояния законности, оценки и прогнозирования преступности, укрепления правопорядка, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов. "Флагманским направлением среди современных цифровых решений в работе прокуратуры является функционал нейросетей. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным утверждена обновленная Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Для реализации ее положений в этом году мною утвержден среднесрочный план по внедрению данных технологий в органах прокуратуры", - сказал Краснов на пленарном заседании 6-го совещания прокуроров стран БРИКС. "Мы видим возможность их использования для анализа состояния законности, оценки и прогнозирования структуры и уровня преступности для укрепления правопорядка в стране", - уточнил он. По словам Краснова, для этого в ведомственном университете при обучении будущих специалистов и повышении квалификации действующих прокуроров уже изучаются специальные дисциплины. В Санкт-Петербурге 18-19 июня проходит 6-я встреча прокуроров стран БРИКС.
https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, санкт-петербург, игорь краснов, брикс, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Игорь Краснов, БРИКС, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура будет внедрять нейросети для оценки преступности
Краснов: прокуратура будет внедрять нейросети для анализа состояния законности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская прокуратура будет внедрять технологии нейросетей для анализа состояния законности, оценки и прогнозирования преступности, укрепления правопорядка, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.
"Флагманским направлением среди современных цифровых решений в работе прокуратуры является функционал нейросетей. Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным утверждена обновленная Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Для реализации ее положений в этом году мною утвержден среднесрочный план по внедрению данных технологий в органах прокуратуры", - сказал Краснов на пленарном заседании 6-го совещания прокуроров стран БРИКС
.
"Мы видим возможность их использования для анализа состояния законности, оценки и прогнозирования структуры и уровня преступности для укрепления правопорядка в стране", - уточнил он.
По словам Краснова, для этого в ведомственном университете при обучении будущих специалистов и повышении квалификации действующих прокуроров уже изучаются специальные дисциплины.
В Санкт-Петербурге
18-19 июня проходит 6-я встреча прокуроров стран БРИКС.