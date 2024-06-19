В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО
Белый дом: США ждут Зеленского на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США ждут, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на предстоящий саммит НАТО, заявил директор по европейским делам совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер.
"Мы надеемся, что Зеленский приедет и проведет саммит с главами стран НАТО", - сказал Карпентер в ходе специального брифинга.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США и ЕС сообщал, что США вместе с ключевыми союзниками, среди которых Великобритания, активно ведут обсуждение, насколько решительно им следует выступить в поддержку членства Украины в НАТО. При этом среди членов альянса существуют разногласия относительно формулировки. Американские и немецкие чиновники выступили с предложением заявить в ходе предстоящего саммита, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, но не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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