https://ria.ru/20240619/nato-1954068751.html

В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО

В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО - РИА Новости, 19.06.2024

В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО

США ждут, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на предстоящий саммит НАТО, заявил директор по европейским делам совета нацбезопасности Белого дома Майкл... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:12

2024-06-19T18:12

2024-06-19T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

владимир зеленский

майкл карпентер

нато

украина

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США ждут, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на предстоящий саммит НАТО, заявил директор по европейским делам совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер. "Мы надеемся, что Зеленский приедет и проведет саммит с главами стран НАТО", - сказал Карпентер в ходе специального брифинга. Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США и ЕС сообщал, что США вместе с ключевыми союзниками, среди которых Великобритания, активно ведут обсуждение, насколько решительно им следует выступить в поддержку членства Украины в НАТО. При этом среди членов альянса существуют разногласия относительно формулировки. Американские и немецкие чиновники выступили с предложением заявить в ходе предстоящего саммита, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, но не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, владимир зеленский, майкл карпентер, нато, украина