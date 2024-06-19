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В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/nato-1954068751.html
В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО
В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО - РИА Новости, 19.06.2024
В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО
США ждут, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на предстоящий саммит НАТО, заявил директор по европейским делам совета нацбезопасности Белого дома Майкл... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:12
2024-06-19T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
майкл карпентер
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США ждут, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на предстоящий саммит НАТО, заявил директор по европейским делам совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер. "Мы надеемся, что Зеленский приедет и проведет саммит с главами стран НАТО", - сказал Карпентер в ходе специального брифинга. Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США и ЕС сообщал, что США вместе с ключевыми союзниками, среди которых Великобритания, активно ведут обсуждение, насколько решительно им следует выступить в поддержку членства Украины в НАТО. При этом среди членов альянса существуют разногласия относительно формулировки. Американские и немецкие чиновники выступили с предложением заявить в ходе предстоящего саммита, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, но не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, сша, владимир зеленский, майкл карпентер, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Майкл Карпентер, НАТО, Украина
В Белом доме надеются на приезд Зеленского на предстоящий саммит НАТО

Белый дом: США ждут Зеленского на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США ждут, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на предстоящий саммит НАТО, заявил директор по европейским делам совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер.
"Мы надеемся, что Зеленский приедет и проведет саммит с главами стран НАТО", - сказал Карпентер в ходе специального брифинга.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в США и ЕС сообщал, что США вместе с ключевыми союзниками, среди которых Великобритания, активно ведут обсуждение, насколько решительно им следует выступить в поддержку членства Украины в НАТО. При этом среди членов альянса существуют разногласия относительно формулировки. Американские и немецкие чиновники выступили с предложением заявить в ходе предстоящего саммита, что у Украины есть "мост" для вступления в НАТО, но не "необратимый путь" к членству в альянсе, как в апреле заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийМайкл КарпентерНАТОУкраина
 
 
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