https://ria.ru/20240619/molniya-1954016405.html

В Дагестане пастух и стадо овец погибли от удара молнии

В Дагестане пастух и стадо овец погибли от удара молнии - РИА Новости, 19.06.2024

В Дагестане пастух и стадо овец погибли от удара молнии

Пастух и более 50 овец погибли от удара молнии в Ногайском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:52

2024-06-19T15:52

2024-06-19T15:52

происшествия

ногайский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Пастух и более 50 овец погибли от удара молнии в Ногайском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. "Накануне в Ногайском районе от удара молнии погибли пастух и его стадо – более 50 овец. Зарегистрировано как несчастный случай, криминальной составляющей нет", – сказала Гариева. Инцидент произошел на окраине села Шумли-Олик. Погибший в момент удара молнии разговаривал по телефону. У него осталось пятеро детей, уточнили РИА Новости в администрации Коктюбинского сельсовета Ногайского района.

https://ria.ru/20240609/azerbaydzhana--1951758702.html

ногайский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ногайский район, республика дагестан