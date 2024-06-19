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В Дагестане пастух и стадо овец погибли от удара молнии - РИА Новости, 19.06.2024
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15:52 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/molniya-1954016405.html
В Дагестане пастух и стадо овец погибли от удара молнии
В Дагестане пастух и стадо овец погибли от удара молнии - РИА Новости, 19.06.2024
В Дагестане пастух и стадо овец погибли от удара молнии
Пастух и более 50 овец погибли от удара молнии в Ногайском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:52
2024-06-19T15:52
происшествия
ногайский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Пастух и более 50 овец погибли от удара молнии в Ногайском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. "Накануне в Ногайском районе от удара молнии погибли пастух и его стадо – более 50 овец. Зарегистрировано как несчастный случай, криминальной составляющей нет", – сказала Гариева. Инцидент произошел на окраине села Шумли-Олик. Погибший в момент удара молнии разговаривал по телефону. У него осталось пятеро детей, уточнили РИА Новости в администрации Коктюбинского сельсовета Ногайского района.
https://ria.ru/20240609/azerbaydzhana--1951758702.html
ногайский район
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происшествия, ногайский район, республика дагестан
Происшествия, Ногайский район, Республика Дагестан
В Дагестане пастух и стадо овец погибли от удара молнии

В Ногайском районе Дагестана пастух и более 50 овец погибли от удара молнии

© РИА Новости / Игорь Лаухин | Перейти в медиабанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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МАХАЧКАЛА, 19 июн - РИА Новости. Пастух и более 50 овец погибли от удара молнии в Ногайском районе Дагестана, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
"Накануне в Ногайском районе от удара молнии погибли пастух и его стадо – более 50 овец. Зарегистрировано как несчастный случай, криминальной составляющей нет", – сказала Гариева.
Инцидент произошел на окраине села Шумли-Олик. Погибший в момент удара молнии разговаривал по телефону. У него осталось пятеро детей, уточнили РИА Новости в администрации Коктюбинского сельсовета Ногайского района.
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ПроисшествияНогайский районРеспублика Дагестан
 
 
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