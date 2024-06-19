Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ
Глава МИД Армении Мирзоян не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
"Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алма-Ате", - заявила Бадалян местному госагентству "Арменпресс".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате.
По ее словам, главы внешнеполитических ведомств государств - членов ОДКБ проведут обмен мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, подведут итоги разнопланового сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Руководители МИД планируют одобрить ряд проектов и решений, которые затем будут переданы на утверждение Советом коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.