https://ria.ru/20240619/mirzoyan-1954098040.html

Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ

Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2024

Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T20:11

2024-06-19T20:11

2024-06-19T20:12

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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. "Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алма-Ате", - заявила Бадалян местному госагентству "Арменпресс". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате. По ее словам, главы внешнеполитических ведомств государств - членов ОДКБ проведут обмен мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, подведут итоги разнопланового сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Руководители МИД планируют одобрить ряд проектов и решений, которые затем будут переданы на утверждение Советом коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20240617/armeniya-1953538897.html

https://ria.ru/20240617/armeniya-1953536850.html

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в мире, армения, россия, ереван, арарат мирзоян, мария захарова, сергей лавров, одкб