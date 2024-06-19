Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 19.06.2024 (обновлено: 20:12 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/mirzoyan-1954098040.html
Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ
Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2024
Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T20:11
2024-06-19T20:12
в мире
армения
россия
ереван
арарат мирзоян
мария захарова
сергей лавров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5feaaac095560a013b6cb195b5e89dc4.jpg
ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. "Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алма-Ате", - заявила Бадалян местному госагентству "Арменпресс". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате. По ее словам, главы внешнеполитических ведомств государств - членов ОДКБ проведут обмен мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, подведут итоги разнопланового сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Руководители МИД планируют одобрить ряд проектов и решений, которые затем будут переданы на утверждение Советом коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20240617/armeniya-1953538897.html
https://ria.ru/20240617/armeniya-1953536850.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859124402_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_21fa3e24ee4a52ccd48c5ec447909248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, арарат мирзоян, мария захарова, сергей лавров, одкб
В мире, Армения, Россия, Ереван, Арарат Мирзоян, Мария Захарова, Сергей Лавров, ОДКБ
Глава МИД Армении не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян не будет участвовать в заседании СМИД ОДКБ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
"Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, которое пройдет 21 июня в Алма-Ате", - заявила Бадалян местному госагентству "Арменпресс".
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В МИД России рассказали о последствиях размывания суверенитета Армении
17 июня, 23:07
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате.
По ее словам, главы внешнеполитических ведомств государств - членов ОДКБ проведут обмен мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, подведут итоги разнопланового сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Руководители МИД планируют одобрить ряд проектов и решений, которые затем будут переданы на утверждение Советом коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным. В феврале 2024 года он говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте армянский премьер сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Запад подтолкнул Армению к заморозке участия в ОДКБ, заявили в МИД России
17 июня, 22:46
 
В миреАрменияРоссияЕреванАрарат МирзоянМария ЗахароваСергей ЛавровОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала