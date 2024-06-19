https://ria.ru/20240619/magate-1954025615.html

Глава МАГАТЭ заявил о планах летом посетить Киев и Запорожье

Глава МАГАТЭ заявил о планах летом посетить Киев и Запорожье - РИА Новости, 19.06.2024

Глава МАГАТЭ заявил о планах летом посетить Киев и Запорожье

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что летом планирует посетить Киев и подконтрольное украинским властям... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:26

2024-06-19T16:26

2024-06-19T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

украина

россия

киев

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что летом планирует посетить Киев и подконтрольное украинским властям Запорожье, чтобы обсудить безопасность вокруг АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. "Не должно быть никаких атак… на атомную электростанцию или любую часть инфраструктуры, которая влияет на компоненты безопасности станции. И мы надеемся, что этого не произойдет. Это то, о чем я должен сказать. Я обсуждал это несколько дней назад с господином (министром энергетики Украины Германом - ред.) Галущенко. И во время моего следующего визита в Киев этим летом - а я планирую поехать в Киев, а также в Запорожье - мы решили более подробно обсудить, какую поддержку Агентство может оказать в этой сфере", - сказал Гросси в интервью агентству Укринформ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина, россия, киев, запорожье