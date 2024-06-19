Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ заявил о планах летом посетить Киев и Запорожье - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/magate-1954025615.html
Глава МАГАТЭ заявил о планах летом посетить Киев и Запорожье
Глава МАГАТЭ заявил о планах летом посетить Киев и Запорожье - РИА Новости, 19.06.2024
Глава МАГАТЭ заявил о планах летом посетить Киев и Запорожье
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что летом планирует посетить Киев и подконтрольное украинским властям... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:26
2024-06-19T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
украина
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_0:101:2995:1786_1920x0_80_0_0_4491d877eb55bdceed60395892bccca8.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что летом планирует посетить Киев и подконтрольное украинским властям Запорожье, чтобы обсудить безопасность вокруг АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. "Не должно быть никаких атак… на атомную электростанцию или любую часть инфраструктуры, которая влияет на компоненты безопасности станции. И мы надеемся, что этого не произойдет. Это то, о чем я должен сказать. Я обсуждал это несколько дней назад с господином (министром энергетики Украины Германом - ред.) Галущенко. И во время моего следующего визита в Киев этим летом - а я планирую поехать в Киев, а также в Запорожье - мы решили более подробно обсудить, какую поддержку Агентство может оказать в этой сфере", - сказал Гросси в интервью агентству Укринформ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
украина
россия
киев
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949077413_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_790714690aac289bbf99e1e9b7ecf8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина, россия, киев, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Россия, Киев, Запорожье
Глава МАГАТЭ заявил о планах летом посетить Киев и Запорожье

Гросси заявил о планах летом посетить Киев и подконтрольное ВСУ Запорожье

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что летом планирует посетить Киев и подконтрольное украинским властям Запорожье, чтобы обсудить безопасность вокруг АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
"Не должно быть никаких атак… на атомную электростанцию или любую часть инфраструктуры, которая влияет на компоненты безопасности станции. И мы надеемся, что этого не произойдет. Это то, о чем я должен сказать. Я обсуждал это несколько дней назад с господином (министром энергетики Украины Германом - ред.) Галущенко. И во время моего следующего визита в Киев этим летом - а я планирую поехать в Киев, а также в Запорожье - мы решили более подробно обсудить, какую поддержку Агентство может оказать в этой сфере", - сказал Гросси в интервью агентству Укринформ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Стенд госкорпорации Росатом
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
19 февраля, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаРоссияКиевЗапорожье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала