https://ria.ru/20240619/lavrov-1953910416.html
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2024
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате, сообщила официальный... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:46
2024-06-19T11:46
2024-06-19T11:46
россия
сергей лавров
мария захарова
безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, министры иностранных дел ОДКБ обсудят международную и региональную обстановку, подведут итоги сотрудничества в рамках организации и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Также, добавила Захарова, ожидается, что СМИД ОДКБ одобрит ряд проектов и решений, которые выносятся на утверждение 28 ноября высшим органом организации - Советом коллективной безопасности. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20240613/erevan-1952659016.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей лавров, мария захарова, безопасность, одкб, алма-ата
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Безопасность, ОДКБ, Алма-Ата
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Алма-Ате
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, министры иностранных дел ОДКБ обсудят международную и региональную обстановку, подведут итоги сотрудничества в рамках организации и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Также, добавила Захарова, ожидается, что СМИД ОДКБ одобрит ряд проектов и решений, которые выносятся на утверждение 28 ноября высшим органом организации - Советом коллективной безопасности.