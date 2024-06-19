https://ria.ru/20240619/lavrov-1953910416.html

Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ

Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2024

Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате, сообщила официальный... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:46

2024-06-19T11:46

2024-06-19T11:46

россия

сергей лавров

мария захарова

безопасность

одкб

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, министры иностранных дел ОДКБ обсудят международную и региональную обстановку, подведут итоги сотрудничества в рамках организации и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Также, добавила Захарова, ожидается, что СМИД ОДКБ одобрит ряд проектов и решений, которые выносятся на утверждение 28 ноября высшим органом организации - Советом коллективной безопасности. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20240613/erevan-1952659016.html

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алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, мария захарова, безопасность, одкб, алма-ата