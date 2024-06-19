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Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2024
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11:46 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/lavrov-1953910416.html
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ - РИА Новости, 19.06.2024
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате, сообщила официальный... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:46
2024-06-19T11:46
россия
сергей лавров
мария захарова
безопасность
одкб
алма-ата
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, министры иностранных дел ОДКБ обсудят международную и региональную обстановку, подведут итоги сотрудничества в рамках организации и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Также, добавила Захарова, ожидается, что СМИД ОДКБ одобрит ряд проектов и решений, которые выносятся на утверждение 28 ноября высшим органом организации - Советом коллективной безопасности. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20240613/erevan-1952659016.html
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россия, сергей лавров, мария захарова, безопасность, одкб, алма-ата
Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Безопасность, ОДКБ, Алма-Ата
Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ

Лавров 20-21 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Алма-Ате

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в Алма-Ате, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 20 по 21 июня глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Заседание пройдет под председательством Республики Казахстан в Алма-Ате", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, министры иностранных дел ОДКБ обсудят международную и региональную обстановку, подведут итоги сотрудничества в рамках организации и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Также, добавила Захарова, ожидается, что СМИД ОДКБ одобрит ряд проектов и решений, которые выносятся на утверждение 28 ноября высшим органом организации - Советом коллективной безопасности.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ереван - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Захарова призвала Ереван открыто выразить позицию о членстве в ОДКБ
13 июня, 17:54
 
РоссияСергей ЛавровМария ЗахароваБезопасностьОДКБАлма-Ата
 
 
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