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Эксперты рассказали об укреплении стратегического партнерства России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
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11:34 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/kndr-1953906255.html
Эксперты рассказали об укреплении стратегического партнерства России и КНДР
Эксперты рассказали об укреплении стратегического партнерства России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
Эксперты рассказали об укреплении стратегического партнерства России и КНДР
Стратегическое партнерство России и КНДР укрепляется на фоне военно-политической активности Запада в Азии, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:34
2024-06-19T11:34
пхеньян
россия
москва
владимир путин
василий кашин
константин асмолов
нато
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и КНДР укрепляется на фоне военно-политической активности Запада в Азии, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею лидеры двух стран обсудят этот вопрос, а также пути развития двусторонних отношений как в оборонной сфере, так и в промышленной, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Это попытка начинать выстраивать альтернативный миропорядок. Действия Запада по созданию в том числе, "азиатского НАТО" подталкивают Москву и Пхеньян к контактам. Мы наблюдаем историю про самосбывающееся пророчество: оправдывая свои действия тайным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, Запад добился того, что Россия и Северная Корея действительно начинают сотрудничать всерьез", - сказал ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Он добавил, что встреча Путина и корейского лидера Ким Чен Ына проходит на фоне стремления западных стран к формированию военно-политических альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Визит короткий, но подписано много. Многие вещи уже были проговорены. Осталось время именно для стратегического обсуждения вопросов будущего на фоне развития международной обстановки. Путин и Ким будут говорить в основном про это", - подчеркнул эксперт. При этом, по мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, глобальные вопросы противодействия НАТО и Западу не так заботят Пхеньян. "Устремления КНДР, в отличие от Китая, довольно ограничены и сводятся к обеспечению собственной безопасности и стабильности своей политической системы... Амбиций глобально противодействовать НАТО у них нет, это скорее китайская тема", - считает Кашин. По его словам, Пхеньян заинтересован прежде всего в развитии двусторонних отношений, Москве это тоже нужно. "КНДР имеет достаточно мощную промышленность, причем не только оборонную. У нее неплохо развит ряд гражданских отраслей, производство отдельных видов промышленного оборудования. У них есть рабочая сила, которую они готовы экспортировать... Это рынок, они заинтересованы в большом количестве российских товаров", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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пхеньян, россия, москва, владимир путин, василий кашин, константин асмолов, нато, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ), визит путина в кндр, в мире
Пхеньян, Россия, Москва, Владимир Путин, Василий Кашин, Константин Асмолов, НАТО, Российская академия наук, Высшая школа экономики (ВШЭ), Визит Путина в КНДР, В мире
Эксперты рассказали об укреплении стратегического партнерства России и КНДР

Эксперты: партнерство России и КНДР укрепляется на фоне активности Запада в Азии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Ким Чен Ын
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и КНДР укрепляется на фоне военно-политической активности Запада в Азии, в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею лидеры двух стран обсудят этот вопрос, а также пути развития двусторонних отношений как в оборонной сфере, так и в промышленной, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Это попытка начинать выстраивать альтернативный миропорядок. Действия Запада по созданию в том числе, "азиатского НАТО" подталкивают Москву и Пхеньян к контактам. Мы наблюдаем историю про самосбывающееся пророчество: оправдывая свои действия тайным сотрудничеством Москвы и Пхеньяна, Запад добился того, что Россия и Северная Корея действительно начинают сотрудничать всерьез", - сказал ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
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Он добавил, что встреча Путина и корейского лидера Ким Чен Ына проходит на фоне стремления западных стран к формированию военно-политических альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Визит короткий, но подписано много. Многие вещи уже были проговорены. Осталось время именно для стратегического обсуждения вопросов будущего на фоне развития международной обстановки. Путин и Ким будут говорить в основном про это", - подчеркнул эксперт.
При этом, по мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, глобальные вопросы противодействия НАТО и Западу не так заботят Пхеньян.
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"Устремления КНДР, в отличие от Китая, довольно ограничены и сводятся к обеспечению собственной безопасности и стабильности своей политической системы... Амбиций глобально противодействовать НАТО у них нет, это скорее китайская тема", - считает Кашин.
По его словам, Пхеньян заинтересован прежде всего в развитии двусторонних отношений, Москве это тоже нужно.
"КНДР имеет достаточно мощную промышленность, причем не только оборонную. У нее неплохо развит ряд гражданских отраслей, производство отдельных видов промышленного оборудования. У них есть рабочая сила, которую они готовы экспортировать... Это рынок, они заинтересованы в большом количестве российских товаров", - подчеркнул эксперт.
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ПхеньянРоссияМоскваВладимир ПутинВасилий КашинКонстантин АсмоловНАТОРоссийская академия наукВысшая школа экономики (ВШЭ)Визит Путина в КНДРВ мире
 
 
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