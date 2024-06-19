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Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР - РИА Новости, 19.06.2024
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08:12 19.06.2024 (обновлено: 08:14 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/kndr-1953857744.html
Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР
Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР - РИА Новости, 19.06.2024
Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР
Отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Такое мнение председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высказал, открывая переговоры с президентом РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:12
2024-06-19T08:14
россия
пхеньян
ким чен ын
владимир путин
в мире
визит путина в кндр
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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Такое мнение председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высказал, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", - сказал лидер КНДР. Он выразил уверенность в том, что в ходе визита Путина "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться". Руководитель КНДР горячо приветствовал своего гостя в начале переговоров. Он отметил, что нынешний визит подтверждает качество российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития. По его словам, этот визит является историческим моментом и имеет самое важное стратегическое значение на протяжении всей истории российско-корейских отношений. Ким Чен Ын обратил внимание на то, как главу российского государства встречали простые жители Пхеньяна. "Я думаю, что энтузиазм, который показали вам наши жители, еще раз подтверждает настоящий уровень наших отношений", - заявил он.
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россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, в мире, визит путина в кндр
Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире, Визит Путина в КНДР
Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР

Ким Чен Ын: отношения России и КНДР вступают в период нового высокого расцвета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Такое мнение председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высказал, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", - сказал лидер КНДР. Он выразил уверенность в том, что в ходе визита Путина "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться".
Руководитель КНДР горячо приветствовал своего гостя в начале переговоров. Он отметил, что нынешний визит подтверждает качество российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития. По его словам, этот визит является историческим моментом и имеет самое важное стратегическое значение на протяжении всей истории российско-корейских отношений.
Ким Чен Ын обратил внимание на то, как главу российского государства встречали простые жители Пхеньяна. "Я думаю, что энтузиазм, который показали вам наши жители, еще раз подтверждает настоящий уровень наших отношений", - заявил он.
Пхеньян в преддверии официального визита Владимира Путина
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

Школьницы недалеко от здания, на котором вывешен баннер с портретом президента РФ Владимира Путина, в Пхеньяне

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

Российский флаг на здании и баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на улице в Пхеньяне

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

Баннер с портретом президента РФ Владимира Путина на здании в Пхеньяне

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

Школьники в Пхеньяне

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

Жители Пхеньяна

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

Портреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

Журналисты занимаются фотосъемкой на улице в Пхеньяне перед визитом президента РФ Владимира Путина

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

Вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

Участники предстоящей церемонии встречи президента РФ Владимира Путина в Пхеньяне

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

Житель с велосипедом на улице в Пхеньяне

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе развешены баннеры с изображением Владимира Путина.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 12

Российский флаги и портреты президента России украшают высотные здания вдоль магистралей столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 12

Участники предстоящей встречи в Пхеньяне репетируют ключевые моменты торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 12

Официальные мероприятия пройдут на самой крупной городской площадке Пхеньяна — площади Ким Ир Сена.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Город в преддверии визита Владимира Путина в КНДР охвачен атмосферой радости и ликования", — сообщает самая массовая газета КНДР "Нодон синмун".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 12

Российский лидер приедет в Пхеньян по личному приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

Портреты Путина и Ким Чен Ына украшают здание Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

Журналисты также готовятся к встрече руководителей двух стран и проводят пробные фотосессии на улицах северокорейской столицы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 12

На фото: вид Пхеньяна. На дальнем плане справа: Монумент идей чучхе.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

На площади Ким Ир Сена завершаются последние приготовления к торжественной церемонии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

"Корейско-российская дружба", "Горячо приветствуем Президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", – такими надписями на русском и корейском языках украшены площади и здания Пхеньяна.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 12

Местные жители с энтузиазмом ожидают предстоящий визит главы российского государства.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Пхеньян почти 25 лет назад — в 2000 году он встречался с Ким Чен Иром, отцом нынешнего руководителя Северной Кореи.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РоссияПхеньянКим Чен ЫнВладимир ПутинВ миреВизит Путина в КНДР
 
 
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