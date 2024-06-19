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Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР

Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР - РИА Новости, 19.06.2024

Ким Чен Ын сравнил отношения КНДР с Россией и СССР

Отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Такое мнение председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высказал, открывая переговоры с президентом РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:12

2024-06-19T08:12

2024-06-19T08:14

россия

пхеньян

ким чен ын

владимир путин

в мире

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн – РИА Новости. Отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета. Такое мнение председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын высказал, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", - сказал лидер КНДР. Он выразил уверенность в том, что в ходе визита Путина "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться". Руководитель КНДР горячо приветствовал своего гостя в начале переговоров. Он отметил, что нынешний визит подтверждает качество российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития. По его словам, этот визит является историческим моментом и имеет самое важное стратегическое значение на протяжении всей истории российско-корейских отношений. Ким Чен Ын обратил внимание на то, как главу российского государства встречали простые жители Пхеньяна. "Я думаю, что энтузиазм, который показали вам наши жители, еще раз подтверждает настоящий уровень наших отношений", - заявил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, пхеньян, ким чен ын, владимир путин, в мире, визит путина в кндр