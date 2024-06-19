https://ria.ru/20240619/kndr-1953854684.html

Путин рассказал о новом документе по отношениям России и КНДР

Путин рассказал о новом документе по отношениям России и КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Путин рассказал о новом документе по отношениям России и КНДР

Президент Владимир Путин сообщил, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:40

2024-06-19T07:40

2024-06-19T08:18

россия

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визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед."В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу", — сообщил президент.Российский лидер напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в текущем году — 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа: Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. "Как известно, это соглашение было подписано товарищем Ким Ир Сеном в ходе его первого визита в Москву", — напомнил российский лидер.Одним из самых значимых итогов визита может стать подписание нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как следует из распоряжения главы государства, предусмотренный договор "целесообразно подписать на высшем уровне".Как пояснил помощник президента Юрий Ушаков, если документ будет подписан, он придет на смену основополагающим документам: договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларации 2000 и 2001 годов.По его словам, документ обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и качественными изменениями в двусторонних отношениях за последнее время.Ушаков подчеркнул, что документ будет следовать всем основополагающим принципам международного права, не будет носить никакого провокационного характера, не будет направлен против каких-то стран". Его целью станет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953855766.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, владимир путин, ким чен ын, ким ир сен, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр