https://ria.ru/20240619/khrustalev-1954082201.html

Эксперт рассказал, как КНДР поможет России

Эксперт рассказал, как КНДР поможет России - РИА Новости, 19.06.2024

Эксперт рассказал, как КНДР поможет России

Взаимная помощь России и КНДР в случае агрессии против одного из партнеров может выражаться уже в том, что другая сторона будет оттягивать на себя усилия... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:04

2024-06-19T19:04

2024-06-19T19:04

россия

пхеньян

украина

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Взаимная помощь России и КНДР в случае агрессии против одного из партнеров может выражаться уже в том, что другая сторона будет оттягивать на себя усилия противников, заявил РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев. Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам президента РФ Владимира Путина, документ предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. Он обратил внимание на то, что Запад поставляет Украине вооружение и технику большого радиуса действия, чем грубо нарушает свои обязательства. В этих условиях Россия, по его словам, не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным сегодня документом. "КНДР и без договора оттягивала и оттягивает на себя весомую часть усилий США и их союзников. Те силы, что сфокусированы на северо-востоке Азии, не могут одновременно работать на Ближнем Востоке, или в Восточной Европе. И наоборот", - заявил эксперт, отвечая на вопрос, какого рода помощь от Северной Кореи могла бы потребоваться России в случае агрессии против нее. Согласно последнему изданию Белой книги министерства обороны Южной Кореи за 2022 год, общая численность армии КНДР в мирное время составляет 1,28 млн человек. Кроме того, в стране насчитывается 7,62 млн резервистов. На вооружении сухопутных войск стоят свыше 4300 танков, 2600 БТР, 8800 артиллерийских орудий, 5500 РСЗО, более 100 шасси для запуска управляемых ракет "земля-земля". Военно-морские силы представлены 420 боевыми кораблями, 250 десантными кораблями, 20 миноукладчиками, 40 вспомогательными судами и 70 подводными лодками. В распоряжении военно-воздушных сил КНДР свыше 810 боевых и 290 учебных самолетов, а также 290 вертолетов. Ранее президент РФ Владимир Путин лидер назвал новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед. Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран - договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов. В свою очередь, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал, что появление нового документа обусловлено глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и качественными изменениями в двусторонних отношениях за последнее время. Договор также призван обеспечить большую стабильность в регионе Северо-Восточной Азии.

https://ria.ru/20240619/kndr-1953931604.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953943272.html

https://ria.ru/20240619/svo-1954019777.html

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пхеньян

украина

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россия, пхеньян, украина, владимир путин, юрий ушаков