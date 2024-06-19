Эксперт рассказал, как КНДР поможет России
Хрусталев: КНДР поможет России уже тем, что оттянет на себя силы США
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Взаимная помощь России и КНДР в случае агрессии против одного из партнеров может выражаться уже в том, что другая сторона будет оттягивать на себя усилия противников, заявил РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам президента РФ Владимира Путина, документ предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников договора. Он обратил внимание на то, что Запад поставляет Украине вооружение и технику большого радиуса действия, чем грубо нарушает свои обязательства. В этих условиях Россия, по его словам, не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным сегодня документом.
"КНДР и без договора оттягивала и оттягивает на себя весомую часть усилий США и их союзников. Те силы, что сфокусированы на северо-востоке Азии, не могут одновременно работать на Ближнем Востоке, или в Восточной Европе. И наоборот", - заявил эксперт, отвечая на вопрос, какого рода помощь от Северной Кореи могла бы потребоваться России в случае агрессии против нее.
Согласно последнему изданию Белой книги министерства обороны Южной Кореи за 2022 год, общая численность армии КНДР в мирное время составляет 1,28 млн человек. Кроме того, в стране насчитывается 7,62 млн резервистов. На вооружении сухопутных войск стоят свыше 4300 танков, 2600 БТР, 8800 артиллерийских орудий, 5500 РСЗО, более 100 шасси для запуска управляемых ракет "земля-земля". Военно-морские силы представлены 420 боевыми кораблями, 250 десантными кораблями, 20 миноукладчиками, 40 вспомогательными судами и 70 подводными лодками. В распоряжении военно-воздушных сил КНДР свыше 810 боевых и 290 учебных самолетов, а также 290 вертолетов.
Ранее президент РФ Владимир Путин лидер назвал новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед. Договор приходит на смену основополагающим документам в отношениях двух стран - договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года, договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московским и Пхеньянским декларациям 2000 и 2001 годов.
В свою очередь, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков указал, что появление нового документа обусловлено глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и качественными изменениями в двусторонних отношениях за последнее время. Договор также призван обеспечить большую стабильность в регионе Северо-Восточной Азии.