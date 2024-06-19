Рейтинг@Mail.ru
Вдова российского посла рассказала о храме в Пхеньяне, куда приедет Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/khram-1953833409.html
Вдова российского посла рассказала о храме в Пхеньяне, куда приедет Путин
Вдова российского посла рассказала о храме в Пхеньяне, куда приедет Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Вдова российского посла рассказала о храме в Пхеньяне, куда приедет Путин
Православный Храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне, который посетит президент РФ Владимир Путин во время своего визита в КНДР вместе с лидером Северной Кореи Ким РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:02
2024-06-19T00:02
россия
пхеньян
анкара (провинция)
ким чен ир
андрей карлов
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953782500_0:315:3080:2048_1920x0_80_0_0_919abc41c74909c45b3b3d0cb778a3a8.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Православный Храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне, который посетит президент РФ Владимир Путин во время своего визита в КНДР вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, был построен после разговора его отца, Ким Чен Ира, и занимавшего на тот момент пост посла РФ в стране Андрея Карлова, рассказала РИА новости вдова Карлова Марина. Андрей Карлов занимал должность посла России в КНДР в 2001-2006 годах. В 2016 он погиб в Анкаре в результате террористической атаки при исполнении служебных обязанностей. "Когда Ким Чен Ир вернулся из своей поездки в Россию, в 2002 году, на одном из приемов он сказал Андрею, что ему очень понравился хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского, и спросил его, почему он раньше не предложил построить храм на территории КНДР. На что Андрей Геннадьевич ответил, что это дело политическое. Но Ким Чен Ир возразил ему, что это не так, надо было сказать об этом раньше, и тогда бы раньше построили такой храм", - сказала Марина Карлова. По словам Карловой, она и ее муж принимали активное участие в создании храма. Уже через год, в июне 2003 года, состоялось освящение первого камня храма. "В этот день шел сильный дождь, и мы все стояли под зонтами. Проходил молебен в честь закладки камня. Потом все сотрудники посольства приняли активное участие в строительстве этого храма. Строили его профессиональные корейские строители, но мы по выходным выходили как бы на субботник и помогали все, начиная от посла и кончая другими сотрудниками", - рассказала она. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин в ходе государственного визита в Пхеньян по завершении переговоров посетит вместе с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном храм Живоначальной Троицы.
https://ria.ru/20240618/pkhenyan-1953823486.html
россия
пхеньян
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Приезд Путина в Пхеньян
Приезд Путина в Пхеньян
2024-06-19T00:02
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953782500_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe051f55baa00b9ab1e79c102126e9af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пхеньян, анкара (провинция), ким чен ир, андрей карлов, владимир путин, в мире
Россия, Пхеньян, Анкара (провинция), Ким Чен Ир, Андрей Карлов, Владимир Путин, В мире
Вдова российского посла рассказала о храме в Пхеньяне, куда приедет Путин

Вдова посла РФ: храм в Пхеньяне построили после беседы Ким Чен Ира и Карлова

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрохожие на улице в Пхеньяне
Прохожие на улице в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Православный Храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне, который посетит президент РФ Владимир Путин во время своего визита в КНДР вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, был построен после разговора его отца, Ким Чен Ира, и занимавшего на тот момент пост посла РФ в стране Андрея Карлова, рассказала РИА новости вдова Карлова Марина.
Андрей Карлов занимал должность посла России в КНДР в 2001-2006 годах. В 2016 он погиб в Анкаре в результате террористической атаки при исполнении служебных обязанностей.
"Когда Ким Чен Ир вернулся из своей поездки в Россию, в 2002 году, на одном из приемов он сказал Андрею, что ему очень понравился хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского, и спросил его, почему он раньше не предложил построить храм на территории КНДР. На что Андрей Геннадьевич ответил, что это дело политическое. Но Ким Чен Ир возразил ему, что это не так, надо было сказать об этом раньше, и тогда бы раньше построили такой храм", - сказала Марина Карлова.
По словам Карловой, она и ее муж принимали активное участие в создании храма. Уже через год, в июне 2003 года, состоялось освящение первого камня храма.
"В этот день шел сильный дождь, и мы все стояли под зонтами. Проходил молебен в честь закладки камня. Потом все сотрудники посольства приняли активное участие в строительстве этого храма. Строили его профессиональные корейские строители, но мы по выходным выходили как бы на субботник и помогали все, начиная от посла и кончая другими сотрудниками", - рассказала она.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин в ходе государственного визита в Пхеньян по завершении переговоров посетит вместе с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном храм Живоначальной Троицы.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Путин и Ким Чен Ын "посоревновались" в галантности в аэропорту Пхеньяна
Вчера, 22:21
 
РоссияПхеньянАнкара (провинция)Ким Чен ИрАндрей КарловВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала