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Вдова российского посла рассказала о храме в Пхеньяне, куда приедет Путин

Вдова российского посла рассказала о храме в Пхеньяне, куда приедет Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Вдова российского посла рассказала о храме в Пхеньяне, куда приедет Путин

Православный Храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне, который посетит президент РФ Владимир Путин во время своего визита в КНДР вместе с лидером Северной Кореи Ким РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T00:02

2024-06-19T00:02

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Православный Храм Живоначальной Троицы в Пхеньяне, который посетит президент РФ Владимир Путин во время своего визита в КНДР вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, был построен после разговора его отца, Ким Чен Ира, и занимавшего на тот момент пост посла РФ в стране Андрея Карлова, рассказала РИА новости вдова Карлова Марина. Андрей Карлов занимал должность посла России в КНДР в 2001-2006 годах. В 2016 он погиб в Анкаре в результате террористической атаки при исполнении служебных обязанностей. "Когда Ким Чен Ир вернулся из своей поездки в Россию, в 2002 году, на одном из приемов он сказал Андрею, что ему очень понравился хабаровский храм святителя Иннокентия Иркутского, и спросил его, почему он раньше не предложил построить храм на территории КНДР. На что Андрей Геннадьевич ответил, что это дело политическое. Но Ким Чен Ир возразил ему, что это не так, надо было сказать об этом раньше, и тогда бы раньше построили такой храм", - сказала Марина Карлова. По словам Карловой, она и ее муж принимали активное участие в создании храма. Уже через год, в июне 2003 года, состоялось освящение первого камня храма. "В этот день шел сильный дождь, и мы все стояли под зонтами. Проходил молебен в честь закладки камня. Потом все сотрудники посольства приняли активное участие в строительстве этого храма. Строили его профессиональные корейские строители, но мы по выходным выходили как бы на субботник и помогали все, начиная от посла и кончая другими сотрудниками", - рассказала она. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин в ходе государственного визита в Пхеньян по завершении переговоров посетит вместе с нынешним лидером КНДР Ким Чен Ыном храм Живоначальной Троицы.

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Приезд Путина в Пхеньян Приезд Путина в Пхеньян 2024-06-19T00:02 true PT1M44S

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россия, пхеньян, анкара (провинция), ким чен ир, андрей карлов, владимир путин, в мире