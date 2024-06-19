https://ria.ru/20240619/kardiopult-1953959265.html

Почти 200 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья

Почти 200 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2024

Почти 200 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья

Специалисты консультационного центра – кардиопульт, приняли и расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:45

2024-06-19T13:45

2024-06-19T13:45

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

кардиодиагностика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_4cb6aeef18a0364675382f428b4c8e73.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Специалисты консультационного центра – кардиопульт, приняли и расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Благодаря кардиопульту бригада скорой помощи может во время выезда передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу. Специалисты центра дистанционно ее расшифровывают, дают оценку состояния больного, а бригада на основании полученной информации принимает решение о его госпитализации. "Такая оперативность крайне важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года - почти 200 тысяч", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что при этом в 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая госпитализации в региональные сосудистые центры Подмосковья. Работа кардиопульта стала возможной, благодаря закупке на Московскую областную станцию скорой помощи новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ. На данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

https://ria.ru/20231114/onlayn-konsultatsii-1909459212.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, кардиодиагностика