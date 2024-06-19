https://ria.ru/20240619/kardiopult-1953959265.html
Почти 200 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья
Почти 200 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2024
Почти 200 тысяч ЭКГ расшифровали сотрудники кардиопульта скорой Подмосковья
Специалисты консультационного центра – кардиопульт, приняли и расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:45
2024-06-19T13:45
2024-06-19T13:45
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
кардиодиагностика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_4cb6aeef18a0364675382f428b4c8e73.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Специалисты консультационного центра – кардиопульт, приняли и расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Благодаря кардиопульту бригада скорой помощи может во время выезда передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу. Специалисты центра дистанционно ее расшифровывают, дают оценку состояния больного, а бригада на основании полученной информации принимает решение о его госпитализации. "Такая оперативность крайне важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года - почти 200 тысяч", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что при этом в 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая госпитализации в региональные сосудистые центры Подмосковья. Работа кардиопульта стала возможной, благодаря закупке на Московскую областную станцию скорой помощи новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ. На данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.
https://ria.ru/20231114/onlayn-konsultatsii-1909459212.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131545_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7e9038e6354d17ed12257b263815c888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк, кардиодиагностика
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, кардиодиагностика
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Специалисты консультационного центра – кардиопульт, приняли и расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря кардиопульту бригада скорой помощи может во время выезда передавать ЭКГ пациента врачу-кардиологу. Специалисты центра дистанционно ее расшифровывают, дают оценку состояния больного, а бригада на основании полученной информации принимает решение о его госпитализации.
"Такая оперативность крайне важна для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года - почти 200 тысяч", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что при этом в 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая госпитализации в региональные сосудистые центры Подмосковья.
Работа кардиопульта стала возможной, благодаря закупке на Московскую областную станцию скорой помощи новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи ЭКГ. На данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.