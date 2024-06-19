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Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года - РИА Новости, 19.06.2024
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08:34 19.06.2024 (обновлено: 09:19 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/inostrantsy-1953860083.html
Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года
Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года - РИА Новости, 19.06.2024
Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года
Из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:34
2024-06-19T09:19
россия
ирина волк
безопасность
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад", — написала она. В рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024", которую проводит МВД, за неделю удалось пресечь более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, за пределы России выдворили около девяти тысяч иностранцев, к административной ответственности привлекли более шести тысяч работодателей за незаконный труд мигрантов. Возбуждено около двух тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом, установлено более 150 лиц, находящихся в розыске. Рассматривая показатели прошлого года, Волк отметила, что всего в 2023 году за пределы страны удалили почти 110 тысяч лиц, что практически в два раза больше показателей 2022 года. В 2023 году на иностранных граждан составили более 2,3 миллиона протоколов. При этом только за первый квартал этого года — около 700 тысяч. "За 2023 год в сравнении с 2022 годом иностранными гражданами совершено на 3% меньше преступлений, а за пять месяцев текущего года — на 5%. Более чем на 21% сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений", — добавила Волк.Органы внутренних дел ужесточили контроль за работодателями, количество поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами или лицами без гражданства увеличилось за январь-май 2024 года на 40%.
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953698222.html
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
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россия, ирина волк, безопасность
Россия, Ирина Волк, Безопасность
Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года

Представитель МВД Волк: более 30 тысяч иностранцев выслали из России в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"В общей сложности с начала года из страны выслано свыше 30 тысяч иностранных граждан, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад", — написала она.
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В рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024", которую проводит МВД, за неделю удалось пресечь более 50 тысяч правонарушений в сфере миграции, за пределы России выдворили около девяти тысяч иностранцев, к административной ответственности привлекли более шести тысяч работодателей за незаконный труд мигрантов.
Возбуждено около двух тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом, установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.
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Рассматривая показатели прошлого года, Волк отметила, что всего в 2023 году за пределы страны удалили почти 110 тысяч лиц, что практически в два раза больше показателей 2022 года. В 2023 году на иностранных граждан составили более 2,3 миллиона протоколов. При этом только за первый квартал этого года — около 700 тысяч.
"За 2023 год в сравнении с 2022 годом иностранными гражданами совершено на 3% меньше преступлений, а за пять месяцев текущего года — на 5%. Более чем на 21% сократилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений", — добавила Волк.
Органы внутренних дел ужесточили контроль за работодателями, количество поступивших от них уведомлений о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранцами или лицами без гражданства увеличилось за январь-май 2024 года на 40%.
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