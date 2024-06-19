https://ria.ru/20240619/fudtrak-1954032450.html
Амурская предпринимательница открыла третью точку фудтрака по нацпроекту
Амурская предпринимательница открыла третью точку фудтрака по нацпроекту - РИА Новости, 19.06.2024
Амурская предпринимательница открыла третью точку фудтрака по нацпроекту
Жительница Амурской области Александра Кульпина благодаря господдержке в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" приобрела третий... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:59
2024-06-19T16:59
2024-06-19T16:59
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малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Жительница Амурской области Александра Кульпина благодаря господдержке в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" приобрела третий павильон для собственной сети фудтраков (павильон быстрого питания) на заемные средства, сообщает пресс-служба правительства региона. Впервые за финансовой помощью в Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области Кульпина обратилась в 2020 году. У предпринимателя на тот момент был один фудтрак в парке "Дружба". Чуть позже женщина обратилась за финансовой помощью повторно - за счет заемных средств был приобретен второй павильон и новое оборудование. В 2023 году, согласно новым требованиям к торговым павильонам, нужно было провести их обновление, которое также стало возможным благодаря финансовой помощи в рамках нацпроекта. Уже в мае 2024 года за счет заемных средств Кульпина приобрела третий павильон для установки на новой набережной реки Зея. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области с 2019 года помогает МСП региона привлекать средства по льготным ставкам.
https://ria.ru/20240201/zaymy-1924770103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , зея (река), нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Амурская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Зея (река), Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Жительница Амурской области Александра Кульпина благодаря господдержке в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" приобрела третий павильон для собственной сети фудтраков (павильон быстрого питания) на заемные средства, сообщает пресс-служба правительства региона.
Впервые за финансовой помощью в Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области
Кульпина обратилась в 2020 году. У предпринимателя на тот момент был один фудтрак в парке "Дружба".
Чуть позже женщина обратилась за финансовой помощью повторно - за счет заемных средств был приобретен второй павильон и новое оборудование. В 2023 году, согласно новым требованиям к торговым павильонам, нужно было провести их обновление, которое также стало возможным благодаря финансовой помощи в рамках нацпроекта.
Уже в мае 2024 года за счет заемных средств Кульпина приобрела третий павильон для установки на новой набережной реки Зея.
В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" Центр кредитной поддержки предпринимательства Амурской области с 2019 года помогает МСП региона привлекать средства по льготным ставкам.