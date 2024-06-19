https://ria.ru/20240619/flot-1953967667.html
В Кронштадте открыли военно-морской салон
В Кронштадте открыли военно-морской салон - РИА Новости, 19.06.2024
В Кронштадте открыли военно-морской салон
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:02
2024-06-19T14:02
2024-06-19T14:15
безопасность
санкт-петербург
россия
кронштадт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953975579_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_f0b949989b533ec3075018dca77f47b6.jpg
КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024", передает корреспондент РИА Новости. "Здесь на площадке (представлены - ред.) современные корабли, суда, катера, боевые системы, которые открыты для осмотра… Военно-морской салон - это гордость Санкт-Петербурга, гордость России, желаю всем плодотворной работы на благо нашей родины. Уважаемые участники и гости, международный военно-морской салон "Флот-2024" объявляю открытым, в добрый путь!" - сказал Моисеев в ходе церемонии открытия МВМС. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
https://ria.ru/20240617/almaz-antey-1953362416.html
санкт-петербург
россия
кронштадт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953975579_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_cfaf58ee79c6fd3ad277a36ab6608443.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, санкт-петербург, россия, кронштадт
Безопасность, Санкт-Петербург, Россия, Кронштадт
В Кронштадте открыли военно-морской салон
Главком ВМФ Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024"