https://ria.ru/20240619/flot-1953967667.html

В Кронштадте открыли военно-морской салон

В Кронштадте открыли военно-морской салон - РИА Новости, 19.06.2024

В Кронштадте открыли военно-морской салон

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:02

2024-06-19T14:02

2024-06-19T14:15

безопасность

санкт-петербург

россия

кронштадт

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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024", передает корреспондент РИА Новости. "Здесь на площадке (представлены - ред.) современные корабли, суда, катера, боевые системы, которые открыты для осмотра… Военно-морской салон - это гордость Санкт-Петербурга, гордость России, желаю всем плодотворной работы на благо нашей родины. Уважаемые участники и гости, международный военно-морской салон "Флот-2024" объявляю открытым, в добрый путь!" - сказал Моисеев в ходе церемонии открытия МВМС. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.

https://ria.ru/20240617/almaz-antey-1953362416.html

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безопасность, санкт-петербург, россия, кронштадт