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В Кронштадте открыли военно-морской салон - РИА Новости, 19.06.2024
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14:02 19.06.2024 (обновлено: 14:15 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/flot-1953967667.html
В Кронштадте открыли военно-морской салон
В Кронштадте открыли военно-морской салон - РИА Новости, 19.06.2024
В Кронштадте открыли военно-морской салон
Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:02
2024-06-19T14:15
безопасность
санкт-петербург
россия
кронштадт
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024", передает корреспондент РИА Новости. "Здесь на площадке (представлены - ред.) современные корабли, суда, катера, боевые системы, которые открыты для осмотра… Военно-морской салон - это гордость Санкт-Петербурга, гордость России, желаю всем плодотворной работы на благо нашей родины. Уважаемые участники и гости, международный военно-морской салон "Флот-2024" объявляю открытым, в добрый путь!" - сказал Моисеев в ходе церемонии открытия МВМС. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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безопасность, санкт-петербург, россия, кронштадт
Безопасность, Санкт-Петербург, Россия, Кронштадт
В Кронштадте открыли военно-морской салон

Главком ВМФ Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМакет подводной лодки "Амур-950" на международном военно-морском салоне "Флот-2024" в Кронштадте
Макет подводной лодки Амур-950 на международном военно-морском салоне Флот-2024 в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Макет подводной лодки "Амур-950" на международном военно-морском салоне "Флот-2024" в Кронштадте
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев открыл международный военно-морской салон "Флот-2024", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Здесь на площадке (представлены - ред.) современные корабли, суда, катера, боевые системы, которые открыты для осмотра… Военно-морской салон - это гордость Санкт-Петербурга, гордость России, желаю всем плодотворной работы на благо нашей родины. Уважаемые участники и гости, международный военно-морской салон "Флот-2024" объявляю открытым, в добрый путь!" - сказал Моисеев в ходе церемонии открытия МВМС.
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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БезопасностьСанкт-ПетербургРоссияКронштадт
 
 
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