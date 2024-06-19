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В Египет летом: что ждет россиян на курортах Красного моря

В Египет летом: что ждет россиян на курортах Красного моря - РИА Новости, 19.06.2024

В Египет летом: что ждет россиян на курортах Красного моря

По данным Российского союза туриндустрии, спрос на путевки в Страну пирамид в июне, июле и августе превысит прошлогодние показатели на четверть. Чем привлекают... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:00

2024-06-19T08:00

2024-06-19T14:29

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на путевки в Страну пирамид в июне, июле и августе превысит прошлогодние показатели на четверть. Чем привлекают путешественников курорты традиционно зимнего направления и сколько стоит такая поездка сейчас — в материале РИА Новости.Уступает только Турции"Этим летом Египет — второе по популярности направление после Турции. Продажи по сравнению с прошлым годом удвоились", — говорят в пресс-службе Fun&Sun.Год назад по числу проданных путевок Страна пирамид была на четвертом месте, проигрывая не только Турции, но и России, и Таиланду. В 2024-м Тай — на пятом месте рейтинга популярных пляжных направлений. Выше — Абхазия и ОАЭ.По словам главы комитета РСТ по турагентской деятельности, гендиректора сети агентств "Магазин горящих путевок" Сергея Агафонова, спрос на Египет сейчас отличается стабильностью. "На него приходится 15 процентов общего объема продаж. Это примерно в 3,5 раза меньше, чем доля Турции — лидера зарубежного отдыха. Но одновременно во столько же раз больше продаж таких массовых направлений, как Таиланд и ОАЭ. При этом доля Египта в течение всего года исключительно стабильна: 16 процентов", — рассказал эксперт.Растет и средняя продолжительность отдыха: за год — с девяти до десяти дней, отметили в "Интуристе".Цены с 2023-го выросли на десять-пятнадцать процентов, уточнили в Tez Tour.В несезон дешевлеТуристы все чаще выбирают Египет для летнего отдыха по нескольким причинам.Летом дневная температура достигает 40 градусов. Но при сухом воздухе жара переносится легче, чем, например, в Турции, где влажность выше. К тому же в помещениях есть кондиционеры, отмечают в пресс-службе "Русского экспресса".Еще один фактор — привлекательные цены. "Люксовые отели делают хорошие скидки на проживание, — поясняют в Fun&Sun. — Многие гостиницы — например, сетей Rixos, Sunrise, Domina — предлагают бесплатное проживание для детей".За неделю в "пятерке" Шарм-эш-Шейха с вылетом в ближайшие дни придется отдать всего 113 тысяч рублей, в Хургаде — тысяч на пять дешевле.В итоге летом в Египте туристы могут отдохнуть в очень хороших гостиницах по ценам низкого сезона, в то время как в Турции такие каникулы обошлись бы значительно дороже, обращают внимание в "Интуристе".Улететь прямым рейсом можно из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Казани, Уфы, Минвод. Есть билеты на рейсы нескольких авиакомпаний.По прилете в Египет россиянам по-прежнему нужна виза. Правда, для тех, кто планирует отдыхать в Шарм-эш-Шейхе и не намерен покидать Синайский полуостров, "марка" в аэропорту бесплатная. Прилетающим в Хургаду и Каир придется отдать по 20 долларов за каждого туриста, причем наличными, предупредили в "Интуристе".Летом — на северРастет интерес к курортам на севере страны, в Средиземноморскому регионе — это Мерса-Матрух и Эль-Аламейн, отмечают в "Интуристе"."Перелет до Каира. Отелей не так много, как на Красном море, многие на зиму закрываются. Но присутствуют известные у россиян сетевые гостиницы. Часто работают по системе "все включено", — рассказали в пресс-службе туроператора.Путешественников привлекают пляжи Средиземноморья. "Они широкие, песок белоснежный, как на Мальдивах, а море — красивого синего цвета", — говорят эксперты. Сервис неспешный, большинство отдыхающих — местные жители и европейцы. Россияне только начинают открывать эти курорты.Неделя в начале июля на двоих с перелетом и проживанием в отеле категории "четыре звезды" с полупансионом обойдется в сумму от 200 тысяч рублей, уточняют в "Русском экспрессе". Это примерно на 50 тысяч дешевле, чем аналогичный отдых на красноморских курортах Рас-Ум-Сид, что рядом с Шарм-эш-Шейхом, или Айн-Сохна, который ближе к Хургаде.

https://ria.ru/20240514/puteshestviya-1945597718.html

https://ria.ru/20240331/egipet-1936899105.html

https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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