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"Русские следят". Экс-агент ЦРУ забил тревогу из-за ядерной риторики Запада - РИА Новости, 19.06.2024
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07:28 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/dzhonson-1953853729.html
"Русские следят". Экс-агент ЦРУ забил тревогу из-за ядерной риторики Запада
"Русские следят". Экс-агент ЦРУ забил тревогу из-за ядерной риторики Запада - РИА Новости, 19.06.2024
"Русские следят". Экс-агент ЦРУ забил тревогу из-за ядерной риторики Запада
США и НАТО проявляют крайнюю степень неосторожности в ядерной риторике, делая агрессивные заявления о нанесении стратегического поражения России, такое мнение... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:28
2024-06-19T07:28
в мире
россия
сша
джон кирби
йенс столтенберг
нато
центральное разведывательное управление (цру)
украина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. США и НАТО проявляют крайнюю степень неосторожности в ядерной риторике, делая агрессивные заявления о нанесении стратегического поражения России, такое мнение высказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Чего Запад не понимает, опасность состоит в том, что его риторика и действия становятся все более воинственными в плане угроз ядерными последствиями для России. Русские внимательно следят за этим", — сказал он.Бывший агент напомнил о словах Джона Кирби о вооружении Украины для нанесения стратегического поражения России, а также о заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении приведения ядерных боеголовок альянса в боевую готовность. По его мнению, такая риторика вынуждает Россию предпринимать ответные действия."Мы уже даже не пытаемся притворяться, что просто оказываем поддержку, нет, наша цель – нанести физическое поражение России. &lt;…&gt; Теперь мы повышаем ядерную угрозу с позиций НАТО, а потом B-52 подлетают к границам воздушного пространства России, вынуждая русских поднять в воздух свои перехватчики. Это все равно, что прикуривать на пороховом складе", — предупредил Джонсон.На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что эгоизм и высокомерие западных государств близко подвели мир к точке невозврата. По его словам, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".Накануне заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО.Позиция России по применению ЯОВ начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240619/putin-1953838686.html
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в мире, россия, сша, джон кирби, йенс столтенберг, нато, центральное разведывательное управление (цру), украина
В мире, Россия, США, Джон Кирби, Йенс Столтенберг, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
"Русские следят". Экс-агент ЦРУ забил тревогу из-за ядерной риторики Запада

Джонсон: США и НАТО следует отнестись серьезно к предупреждениям Путина о ЯО

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие с флагами НАТО и США
Военнослужащие с флагами НАТО и США - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие с флагами НАТО и США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. США и НАТО проявляют крайнюю степень неосторожности в ядерной риторике, делая агрессивные заявления о нанесении стратегического поражения России, такое мнение высказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Чего Запад не понимает, опасность состоит в том, что его риторика и действия становятся все более воинственными в плане угроз ядерными последствиями для России. Русские внимательно следят за этим", — сказал он.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Если это произойдет": в США попытались угадать цель визита Путина в КНДР
Вчера, 01:40
Бывший агент напомнил о словах Джона Кирби о вооружении Украины для нанесения стратегического поражения России, а также о заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении приведения ядерных боеголовок альянса в боевую готовность. По его мнению, такая риторика вынуждает Россию предпринимать ответные действия.
"Мы уже даже не пытаемся притворяться, что просто оказываем поддержку, нет, наша цель – нанести физическое поражение России. <…> Теперь мы повышаем ядерную угрозу с позиций НАТО, а потом B-52 подлетают к границам воздушного пространства России, вынуждая русских поднять в воздух свои перехватчики. Это все равно, что прикуривать на пороховом складе", — предупредил Джонсон.
На прошлой неделе президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что эгоизм и высокомерие западных государств близко подвели мир к точке невозврата. По его словам, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует "запредельный авантюризм западных политиков".
Накануне заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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17 июня, 08:00

Позиция России по применению ЯО

В начале июня Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Москва не бряцает ядерным оружием. Глава государства предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
Согласно документам, это возможно в случае агрессии против Москвы или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией
18 июня, 12:40
 
В миреРоссияСШАДжон КирбиЙенс СтолтенбергНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Украина
 
 
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