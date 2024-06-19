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В Петербурге пьяный инспектор ДПС устроил ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 19.06.2024
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19:40 19.06.2024 (обновлено: 20:39 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/dtp-1954091402.html
В Петербурге пьяный инспектор ДПС устроил ДТП с тремя погибшими
В Петербурге пьяный инспектор ДПС устроил ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 19.06.2024
В Петербурге пьяный инспектор ДПС устроил ДТП с тремя погибшими
Приморский райсуд Санкт-Петербурга арестовал инспектора ДПС Александра Тюленева, который сел за руль нетрезвым и устроил ДТП, где погибли три женщины, сообщила... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:40
2024-06-19T20:39
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Приморский райсуд Санкт-Петербурга арестовал инспектора ДПС Александра Тюленева, который сел за руль нетрезвым и устроил ДТП, где погибли три женщины, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд &lt;...&gt; ходатайство следствия удовлетворил, избрав Тюленеву стражу по 16 августа 2024 года", — говорится в заявлении.Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на следователей, авария произошла рано утром 16 июня на Приморском шоссе в районе второго корпуса дома № 85 по Лахтинскому проспекту. Превысив скорость, Тюленев не справился с управлением, после чего его автомобиль Audi A4 столкнулся с бетонной опорой освещения, ударился об другую и загорелся. Погибли три пассажирки этого же автомобиля в возрасте 25-35 лет. Семнадцатого июня виновнику ДТП предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть пятая статьи 264 УК).Отмечается, что через два дня следствие получило справку из больницы, подтверждающую наличие этанола в крови Тюленева в день происшествия. После этого его действия переквалифицировали по другой части той же статьи (пункт "а" части шестой статьи 264 УК), но по ней обвинение пока не предъявлялось.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953593706.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пьяный инспектор ДПС устроил ДТП с тремя погибшими

В Петербурге арестовали инспектора ДПС Тюленева, устроившего ДТП с 3 погибшими

© Фото : пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где автомобиль Audi вылетел с дороги и врезался в столб
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Приморский райсуд Санкт-Петербурга арестовал инспектора ДПС Александра Тюленева, который сел за руль нетрезвым и устроил ДТП, где погибли три женщины, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд <...> ходатайство следствия удовлетворил, избрав Тюленеву стражу по 16 августа 2024 года", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на следователей, авария произошла рано утром 16 июня на Приморском шоссе в районе второго корпуса дома № 85 по Лахтинскому проспекту. Превысив скорость, Тюленев не справился с управлением, после чего его автомобиль Audi A4 столкнулся с бетонной опорой освещения, ударился об другую и загорелся. Погибли три пассажирки этого же автомобиля в возрасте 25-35 лет.
Семнадцатого июня виновнику ДТП предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть пятая статьи 264 УК).
Отмечается, что через два дня следствие получило справку из больницы, подтверждающую наличие этанола в крови Тюленева в день происшествия. После этого его действия переквалифицировали по другой части той же статьи (пункт "а" части шестой статьи 264 УК), но по ней обвинение пока не предъявлялось.
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