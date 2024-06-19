https://ria.ru/20240619/diop-1953698488.html

Глава МИД Мали: мы планируем нарастить военный потенциал при помощи России

Глава МИД Мали: мы планируем нарастить военный потенциал при помощи России - РИА Новости, 19.06.2024

Глава МИД Мали: мы планируем нарастить военный потенциал при помощи России

Мали и Россия продолжают развивать отношения сразу в нескольких стратегических областях. Министр иностранных дел страны Абдулай Диоп рассказал в эксклюзивном... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:00

2024-06-19T11:00

2024-06-19T11:00

интервью

мали

россия

венгрия

абдулай диоп

брикс

эковас

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Мали и Россия продолжают развивать отношения сразу в нескольких стратегических областях. Министр иностранных дел страны Абдулай Диоп рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости о проектах с дочерней компанией "Росатома" и некоторые детали военно-технического сотрудничества с РФ. Министр объяснил, почему Мали заинтересовано в БРИКС, и как относятся в Бамако к аресту российских активов и односторонним санкциям запада.– Российская делегация во главе с замминистра обороны недавно посетила Бамако. Какие темы были на повестке дня, и какие были достигнуты договоренности?– Визит замминистра обороны России, как вы знаете, является частью регулярных обменов между нашими странами. Делегации оборонных ведомств Мали регулярно посещают Москву, и этот визит также является продолжением диалога по укреплению стратегического военного партнерства между двумя нашими странами. В его основе – укрепление боевого потенциала малийских сил обороны и безопасности с целью достижения большей автономии, а также программа закупок военного оборудования. Таким образом, этот визит, по сути, является частью постоянных контактов и мер, направленных на ускорение реализации плана по наращиванию военного и оборонительного потенциала, а также служит тому, чтобы мы могли сблизить наши взгляды по основным стратегическим вопросам, которые влияют не только на Мали, но и на безопасность всего региона.– Во время нашей последней встречи вы указали, что создан механизм для укрепления экономического сотрудничества и обеспечения соответствующего мониторинга. Первая встреча должна была состояться в апреле, но, похоже, ее отложили. Когда и где состоится эта встреча, и каковы основные проекты, над которыми хотят работать обе стороны?– Это правда, что мы планировали провести эту встречу в апреле здесь, в Бамако, но она не состоялась из-за несовпадений графиков обеих сторон, но, несмотря на это, обе стороны поддерживают контакт, и мы продолжаем работать.Большинство проектов, программ и обязательств, находящихся в повестке, либо находятся в стадии реализации, либо в процессе планирования, и они продвигаются довольно хорошо в определенных областях: сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей отрасли, а также в инфраструктуре в целом. Разрабатываются различные программы, и мы продолжаем работать, чтобы их реализовать. Таким образом, отсутствие встречи как таковой не оказало серьезного влияния на обязательства обеих сторон осуществлять регулярный мониторинг, включая обмены мнениями, которые имели место в этот период на самом высоком уровне между руководством наших государств и на уровне министров. Наши технические специалисты продолжают активно продвигаться по нашим проектам, и я могу сказать, что все обязательства действительно выполняются, никаких серьезных трудностей не возникает.– Недавно стартовало строительство солнечной электростанции в Сананкоробе, которым занимается дочерняя компания российской компании "Росатом", насколько это поможет обеспечить энергетические потребности страны? Почему вы обратились к России с этим проектом?– Вы знаете, что сегодня энергетический вопрос является основным для нашей страны, и начало строительства этой солнечной электростанции мощностью 200 МВт, расположенной на площади почти 314 гектаров, станет чрезвычайно важным для нашей страны, укрепив мощности по производству энергии. Ведь это солнечная электростанция мощностью 200 МВт. Как вы знаете, общие потребности нашей страны в энергии составляют около 500 МВт. За пару дней до закладки первого камня солнечной электростанции Сананкороба, которая реализуется в партнерстве с российским партнером, было запущено президентом переходного периода строительство еще двух электростанций мощностью 200 МВт. Они также добавляются к существующим электрогенерирующим мощностям нашей страны, которые, как мы надеемся, к 2025 году смогут в значительной степени покрывать потребности нашей страны.Такой партнер, как Россия, чрезвычайно важен, "Росатом" был выбран не случайно, он был выбран из-за опыта, знаний и возможностей в этой конкретной области; и наличие стратегического партнера по такому важному вопросу чрезвычайно важно для нас, чтобы иметь возможность выполнить обязательства и добиться желаемого результата.Помимо солнечной электростанции, вы знаете, что у нас в повестке также есть строительство атомной электростанции, и мы считаем, что в определенной среднесрочной перспективе это действительно обеспечит автономность производства энергии для нашей страны и удовлетворит потребности малийской экономики и малийского населения. Мы рады считать Россию одним из стратегических партнеров, которые работают с Мали не только по вопросам обороны и безопасности, но и в направлении укрепления экономики нашей страны.– Россия проведет саммит БРИКС в Казани, на него приглашены несколько стран, не входящих в БРИКС. Получила ли Мали приглашение, и будет ли она представлена на саммите?– На момент нашей беседы с вами я еще не видел этого приглашения, но можно с уверенностью сказать, что Мали с большим интересом наблюдает за динамикой развития БРИКС. Практически все страны, которые участвуют в этой организации, являются дружественными нам странами.– Считаете ли вы, что БРИКС может способствовать обретению Африкой экономического суверенитета?– Вы знаете, что суверенитет – это не то, что кто-то может обеспечить, я думаю, что это идея, за которую мы должны бороться каждый день. БРИКС, прежде всего, предлагает альтернативу развития в сторону многополярного мира. Мы разделяем стремление к созданию альтернативной международной системы, которая была бы более инклюзивной и предполагала бы место для стран Юга на глобальном уровне.Некоторые африканские страны, включая Южную Африку, уже являются членами БРИКС. Мы считаем, что эта новая геополитическая реальность дает Африке возможность также подтвердить свой суверенитет, а также иметь инструменты, позволяющие финансировать наше развитие вместе с большим составом стран, которые продвигают справедливость, разнообразие и баланс в международных отношениях. Мы считаем, что этой возможностью должны воспользоваться страны Африки и Мали, в частности. Тот саммит, который уже прошел в ЮАР, позволил создать структуру БРИКС+, то есть наладить обмен со странами, не входящими в БРИКС, которые пытаются присоединиться к этой крупной инициативе. Мали очень заинтересована во всех этих событиях– Вы только что совершили рабочий и дружеский визит в Будапешт, по итогам которого прозвучали заявления, благоприятные для ситуации в Мали, в частности, для сближения взглядов по ряду национальных и региональных вопросов. Можем ли мы ожидать возобновления отношений между Мали и европейскими странами в рамках будущего председательства Венгрии в Европейском Совете?– Этот визит состоялся в то время, когда Венгрия готовилась к председательству в Европейском Союзе. Это было желание Будапешта, чтобы мы были там, чтобы иметь возможность начать диалог. Мы уже встречались с моим коллегой во время форума в Анталии, и это приглашение было направлено для того, чтобы позволить нам провести диалог, чтобы лучше понять ситуацию в странах Сахеля.Что интересно в этой инициативе, так это то, что мы видим, что Венгрия придерживается другого подхода, потому что впервые европейская страна, которая становится председателем Европейского Союза, не приходит со своей дорожной картой, своим решением или своим планом для стран Сахеля. Наоборот, она слушает нашу точка зрения и пытается понять.Со своей стороны, мы также проявляем наше стремление к открытости, потому что Мали регулярно заявляет о том, что у нас есть всего три принципа, которые необходимо соблюдать: уважение нашего суверенитета, уважение нашего стратегического выбора и нашего выбора партнеров и учитывание жизненных интересов малийцев. Если эти принципы будут соблюдаться, Мали готова поддерживать отношения со всеми своими партнерами, включая Венгрию, и другие страны Европейского Союза, но при условии, что мы отойдем от заранее установленных моделей для наших стран, готовых решений наших проблем и рецептов по политической ситуации в наших странах.Что касается всех этих вопросов, Венгрия заверила нас, что она не придерживается позиции, согласно которой должны быть разработаны решения для Мали. Принимая во внимание, в частности, наш контекст, Будапешт не считает, что европейские страны должны говорить Мали, что страна должна делать. Мы работаем в партнерстве, поэтому мы считаем, что эта позиция важна, чтобы действительно позволить другим европейским странам также по-новому взглянуть на свои отношения с Мали, пересмотреть свои отношения со странами Сахеля, понимая при этом, что мы по-прежнему готовы работать со всеми партнерами, которые вписываются в такую структуру взаимоотношений.– США и даже "большая семерка" намерены использовать замороженные российские финансовые активы в интересах Украины, буквально вчера США ввели новый пакет санкций против России. На ваш взгляд, как эта мера влияет на доверие к нынешней финансовой системе и побуждает ли переосмыслить сохранение активов за рубежом?– С самого начала я должен вам сказать, что Мали выступает против любых финансово-экономических санкций и односторонних принудительных мер против стран. Мы сами от этого пострадали и принципиально против этого.Кроме того, вы также знаете, если рассматривать исключительно с точки зрения международного права, этот арест российских активов не соответствует международному праву. Третий момент заключается в том, что международная система, особенно международная финансовая система, построена на доверии. Таким образом, этот тип прецедента, вероятно, подорвет доверие к многосторонним институтам и даже к доминирующим на международном уровне валютам, и остается только оценить долгосрочные последствия этого действия; но было бы желательно избегать подобных мер, чтобы не ослаблять еще больше мировую экономику.– Вы согласовали со своими коллегами из Альянса государств Сахеля проект текста о создании Конфедерации Альянса государств Сахеля, который главы государств должны принять на будущем саммите. Когда планируется проведение этого саммита? И что означает членство в этой конфедерации для вашей страны и ее населения?– Что ж, саммит планируется провести, как только это позволит повестка дня глав государств, но я должен вам сказать, что все они полны решимости ускорить нынешнюю динамику, чтобы иметь возможность действительно формализовать этот союз так, чтобы мы смогли начать работать. За предыдущие месяцы, начиная с ноября по сегодняшний день, было проведено несколько встреч на уровне министров: министров иностранных дел, министров обороны, министров финансов и министров, отвечающих за координацию развития.В феврале состоялась расширенная встреча нескольких министров, которая позволила посмотреть и изучить документы, которые должны будут подготовить следующий саммит. Сегодня я могу вам сказать после нашей последней встречи в Ниамее, что документы, которые должны быть представлены главам государств, которые позволят создать конфедерацию, уже готовы, остается лишь их валидация.Важно то, что мы переходим к альтернативному плану укрепления интеграции между нашими странами как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономического развития и экономической интеграции посредством структурных проектов, которые должны быть реализованы для объединения нашего населения и развития связей между нашими экономиками.Третья составляющая подразумевает координацию политических и дипломатических действий стран-участниц, чтобы иметь возможность говорить одним голосом.Вы ведь знаете, в каком контексте был создан альянс. Это было связано с экзистенциальной угрозой, направленной против государств-членов, и мы действительно работаем над этим сегодня... Альянс не направлен против кого-либо, напротив, наши интересы направлены на создание единого целого, с одними и теми же взглядами и обеспокоенностями.Прежде всего, альянс руководствуется нашим желанием не подчиняться иностранным запретам и не подвергаться внешнему вмешательству, а также создать сообщество, которое может быть сообществом народов, где все, что делается, делается с намерением создать лучшую жизнь населению.– Выразили ли другие соседние страны интерес к присоединению к альянсу?– Военные операции, которые проводятся на поле боя, даже на дипломатическом уровне, вы видите, что, когда мы участвуем в международных встречах, координация всегда лучше, поэтому мы предпочитаем двигаться вперед в этих направлениях. Даже если альянс в своих документах предусматривает условия членства, наша задача сегодня на самом деле не в том, чтобы привлечь как можно больше стран, а в том, чтобы работать над тем, чтобы действительно иметь возможность реализовать это желание, оставаясь при этом открытыми для предложений.– ЭКОВАС намерено создать посреднический комитет для возвращения Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Во время своего турне по странам Сахеля президент Сенегала предположил, что шанс урегулировать ситуацию еще есть. Что предлагает региональная организация, чтобы побудить вас пересмотреть свое решение об уходе?– Я должен вам сказать, что официально на момент моего разговора с вами ЭКОВАС не проинформировал нас о каких-либо действиях в отношении этого вопроса. Вы знаете позицию трех стран, которая была обнародована. Это и является окончательным решением, с немедленным вступлением в силу. Решение выйти из этой организации обусловлено причинами, которые я указал: внешнее вмешательство, инструментализация, угрозы, направленные против стран, и санкции против нашего населения, и такие ситуации существуют.Я должен сказать в ответ на то, что мы не собираемся дискутировать с другими, я думаю, что дискуссия и диалог неизбежны, потому что мы сосуществуем в одном пространстве, и никто не может прогнать другого, мы все там; но если существует диалог с ЭКОВАС, с нашей точки зрения, этот диалог может относиться только к обсуждению между ЭКОВАС и государствами, не являющимися членами, чтобы иметь возможность обсуждать будущие условия, партнерские отношения и мирное сосуществование. Но, естественно, мы приветствуем все инициативы, которые предпринимаются, чтобы мы могли продолжать работать, работать таким образом, чтобы уважать выбор трех стран, которые приняли свое решение.Ну, а говоря о других странах, мы ценим прилагаемые усилия, но я думаю, что есть другой способ... К сожалению, с самого начала некоторые пытались заклеймить страны-члены альянса, говоря, что это страны, которые разрушат единство, региональную динамику, что нарушит региональную интеграцию, но я отсылаю вас к уставу альянса, который был принят 16 сентября, в то время, когда мы еще не вышли из ЭКОВАС. В преамбуле мы подтвердили нашу приверженность Уставу Организации Объединенных Наций, учредительному акту Африканского союза, а также договору ЭКОВАС.Поэтому если бы мы были странами, которые хотят разорвать интеграцию, нам не нужно было бы этого делать. Я думаю, что люди должны понимать, что каждый выбрал свой собственный путь, но мы должны найти способы обеспечить наименьшее воздействие этой ситуации на наше население, чтобы каждый мог сохранить то, что имеет для него важное значение.Я думаю, что те, кто считает, что мы как дети, которые убежали, и все, что нужно сделать, это пойти и вернуть их обратно, – это довольно простая оценка ситуации. Но мы остаемся открытыми, они братья, и мы должны поддерживать с ними диалог на двустороннем уровне, а также в рамках диалога между ЕКА и ЭКОВАС, что не исключено.– Одна из рекомендаций межмалийского диалога — начать доктринальный диалог с так называемыми джихадистскими вооруженными группировками и призвать малийских экспертов определить доктринальный корпус дебатов, которые будут проводиться с этими группировками. По вашему мнению, возможно ли достичь соглашения с этими группами на основе одной лишь доктрины, не опираясь на конституцию и законы? На какие уступки готова пойти Мали, чтобы положить конец этому кризису?– Прежде всего я должен напомнить, что межмалийский диалог имел своей основной целью дать возможность малийцам найти пути, чтобы двигаться к национальному примирению, укреплению единства и социальной сплоченности на уровне нашей страны, и что при этом мы должны отдать предпочтение эндогенным инструментам посредничества, примирительному диалогу, чтобы иметь возможность найти внутренние и долгосрочные решения кризиса.Я думаю, что эти рекомендации были сделаны, включая упомянутую вами проблему переговоров с вооруженными террористическими группами и так далее. На данном этапе правительство ждет, оно изучает рекомендации, вытекающие из этого межмалийского диалога, и мы сможем определить, в какой форме, при каких условиях и с какой модальностью различные рекомендации могут или не могут быть приняты во внимание правительством.Таким образом, когда мы доберемся до этого момента, мы сможем ответить на этот конкретный вопрос, но на данном этапе само правительство еще не вынесло решения по этому вопросу.Естественно, когда малийцы встречаются, они могут свободно высказать свою точку зрения и дать любые рекомендации. Правительство, переходный президент, премьер-министр, мы действительно оценим эти рекомендации в свете текущего контекста и интересов нашей страны, чтобы иметь возможность составить дорожную карту для применения некоторых из них, или даже всех.– Конфликт Израиля с Палестиной продолжается. Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд за геноцид; как вы интерпретируете этот конфликт? Желает ли Бамако присоединиться к Претории в этом вопросе?– Прежде всего следует признать, что в Палестине были совершены отвратительные преступления, в частности против палестинцев. Естественно, Мали во все времена, будь то через Африканский Союз, через Организацию исламского сотрудничества или через другие международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, всегда выражала свою солидарность с борьбой палестинского народа.Запрос, который был представлен Южной Африкой, безусловно, соответствует ее внешней политике, ее внешнеполитическим целям. Что касается Мали, помимо этого запроса, мы считаем, что мы должны добиться политического решения в Палестине, которое может привести к созданию двух государств – палестинского и израильского, живущих бок о бок в мире и безопасности. Прежде всего, мы должны немедленно прекратить огонь, чтобы иметь возможность по-настоящему помочь населению, а прекращение огня должно быть прочным. Только прочное политическое решение позволит установить мир в этом регионе.

https://ria.ru/20240327/mali-1936135941.html

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https://ria.ru/20240510/pesni-1945165048.html

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https://ria.ru/20240412/mali-1939497124.html

https://ria.ru/20240218/ekovas-1928067643.html

https://ria.ru/20240127/sud-1923878772.html

https://ria.ru/20240619/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, мали, россия, венгрия, абдулай диоп, брикс, эковас, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"