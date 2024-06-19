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Львова-Белова рассказала о поддержке детей, получивших увечья в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024
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16:11 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/deti-1954022129.html
Львова-Белова рассказала о поддержке детей, получивших увечья в зоне СВО
Львова-Белова рассказала о поддержке детей, получивших увечья в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2024
Львова-Белова рассказала о поддержке детей, получивших увечья в зоне СВО
В настоящий момент 241 ребенок получил особый статус и единовременную выплату после получения увечий в зоне СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:11
2024-06-19T16:11
общество
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В настоящий момент 241 ребенок получил особый статус и единовременную выплату после получения увечий в зоне СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "С первых дней проведения специальной военной операции я и мои коллеги по поручению президента занимаемся спасением, поддержкой детей наших исторических регионов. В прошлом году… я обратилась к президенту с просьбой об установлении особого статуса детям, получившим увечья в зоне специальной военной операции, но не имеющим статуса детей с инвалидностью… На сегодняшний день 241 ребенок получил статус и единовременную выплату, которая за ним следует", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании Совета Федерации. Детский омбудсмен отметила, что география выплат очень широкая, потому что семьи переезжают с места обстрелов. Она попросила сенаторов обратить внимание на то, как эту меру поддержки получают в их регионах.
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общество, россия, мария львова-белова, совет федерации рф
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Совет Федерации РФ
Львова-Белова рассказала о поддержке детей, получивших увечья в зоне СВО

Львова-Белова: 241 ребенок, получивший увечья в зоне СВО, приобрел особый статус

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В настоящий момент 241 ребенок получил особый статус и единовременную выплату после получения увечий в зоне СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"С первых дней проведения специальной военной операции я и мои коллеги по поручению президента занимаемся спасением, поддержкой детей наших исторических регионов. В прошлом году… я обратилась к президенту с просьбой об установлении особого статуса детям, получившим увечья в зоне специальной военной операции, но не имеющим статуса детей с инвалидностью… На сегодняшний день 241 ребенок получил статус и единовременную выплату, которая за ним следует", - сказала Львова-Белова на пленарном заседании Совета Федерации.
Детский омбудсмен отметила, что география выплат очень широкая, потому что семьи переезжают с места обстрелов. Она попросила сенаторов обратить внимание на то, как эту меру поддержки получают в их регионах.
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