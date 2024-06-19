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В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку
В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку - РИА Новости, 19.06.2024
В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку
Гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:38
2024-06-19T09:38
2024-06-19T13:18
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 148 УК России ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий")", — говорится в публикации.Инцидент произошел накануне. Как отметили в ведомстве, обвиняемый потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, после чего "применил насилие в отношении прихожанки данного храма".Молодого человека задержали, следствие будет просить суд об аресте.Как сообщил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков, инцидент произошел в храме праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. Он призвал дождаться окончания следственных действий, отметив, что настоятель храма готов оказывать содействие.
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Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных
В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК.
Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
2024-06-19T09:38
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москва, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку
В Москве гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале
.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 148 УК России ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий")", — говорится в публикации.
Инцидент произошел накануне. Как отметили в ведомстве, обвиняемый потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, после чего "применил насилие в отношении прихожанки данного храма".
Молодого человека задержали, следствие будет просить суд об аресте.
Как сообщил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков, инцидент произошел в храме праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. Он призвал дождаться окончания следственных действий, отметив, что настоятель храма готов оказывать содействие.