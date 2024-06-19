https://ria.ru/20240619/delo-1953871574.html

В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку - РИА Новости, 19.06.2024

В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

Гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:38

2024-06-19T09:38

2024-06-19T13:18

москва

таджикистан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 148 УК России ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий")", — говорится в публикации.Инцидент произошел накануне. Как отметили в ведомстве, обвиняемый потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, после чего "применил насилие в отношении прихожанки данного храма".Молодого человека задержали, следствие будет просить суд об аресте.Как сообщил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков, инцидент произошел в храме праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. Он призвал дождаться окончания следственных действий, отметив, что настоятель храма готов оказывать содействие.

https://ria.ru/20240618/gosduma-1953698222.html

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москва

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Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК. Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. 2024-06-19T09:38 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия