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В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку - РИА Новости, 19.06.2024
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09:38 19.06.2024 (обновлено: 13:18 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/delo-1953871574.html
В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку
В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку - РИА Новости, 19.06.2024
В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку
Гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T09:38
2024-06-19T13:18
москва
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 148 УК России ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий")", — говорится в публикации.Инцидент произошел накануне. Как отметили в ведомстве, обвиняемый потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, после чего "применил насилие в отношении прихожанки данного храма".Молодого человека задержали, следствие будет просить суд об аресте.Как сообщил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков, инцидент произошел в храме праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. Он призвал дождаться окончания следственных действий, отметив, что настоятель храма готов оказывать содействие.
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953698222.html
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Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных
В одной из московских церквей 20-летний гражданин Таджикистана затушил свечи с целью оскорбить чувства православных и напал на прихожанку, сообщает столичный СК. Мигрант задержан, заведено уголовное дело о нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
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москва, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

В Москве гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гражданин Таджикистана потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы и напал на прихожанку, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 148 УК России ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий")", — говорится в публикации.
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Инцидент произошел накануне. Как отметили в ведомстве, обвиняемый потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, после чего "применил насилие в отношении прихожанки данного храма".
Молодого человека задержали, следствие будет просить суд об аресте.
Как сообщил РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков, инцидент произошел в храме праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице. Он призвал дождаться окончания следственных действий, отметив, что настоятель храма готов оказывать содействие.
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МоскваТаджикистанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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