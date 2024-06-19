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Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России - РИА Новости, 19.06.2024
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14:15 19.06.2024 (обновлено: 15:04 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/briks-1953975778.html
Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России
Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России - РИА Новости, 19.06.2024
Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России
Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:15
2024-06-19T15:04
саудовская аравия
россия
брикс
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, безусловно, Эр-Рияд участвует в БРИКС, это неоспоримый факт. На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", отвечая на вопрос, участвует ли Эр-Рияд полноценно в объединении в свете возникшей неопределенности относительно его роли в БРИКС.По словам Рябкова, в ходе встречи глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде в июне российская сторона получила сигнал от саудовских коллег, что их внутренние процессы, связанные с оценкой официального приглашения к Саудовской Аравии вступить в БРИКС, завершены еще не до конца, в силу этого в ряде случаев саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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саудовская аравия, россия, брикс, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Саудовская Аравия, Россия, БРИКС, В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России

Замглавы МИД Рябков назвал неоспоримым фактом участие Саудовской Аравии в БРИКС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, безусловно, Эр-Рияд участвует в БРИКС, это неоспоримый факт. На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", отвечая на вопрос, участвует ли Эр-Рияд полноценно в объединении в свете возникшей неопределенности относительно его роли в БРИКС.
По словам Рябкова, в ходе встречи глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде в июне российская сторона получила сигнал от саудовских коллег, что их внутренние процессы, связанные с оценкой официального приглашения к Саудовской Аравии вступить в БРИКС, завершены еще не до конца, в силу этого в ряде случаев саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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Саудовская АравияРоссияБРИКСВ миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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