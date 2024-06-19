https://ria.ru/20240619/briks-1953975778.html

Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России

Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России - РИА Новости, 19.06.2024

Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России

Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:15

2024-06-19T14:15

2024-06-19T15:04

саудовская аравия

россия

брикс

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия участвует в БРИКС, это неоспоримый факт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Да, безусловно, Эр-Рияд участвует в БРИКС, это неоспоримый факт. На протяжении уже без малого полугода с момента перехода председательства к РФ мы неоднократно приветствовали представителей королевства на наших мероприятиях. Они принимали участие в соответствующих заседаниях и работали наряду со всеми", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", отвечая на вопрос, участвует ли Эр-Рияд полноценно в объединении в свете возникшей неопределенности относительно его роли в БРИКС.По словам Рябкова, в ходе встречи глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде в июне российская сторона получила сигнал от саудовских коллег, что их внутренние процессы, связанные с оценкой официального приглашения к Саудовской Аравии вступить в БРИКС, завершены еще не до конца, в силу этого в ряде случаев саудовские представители участвуют не во всем диапазоне мероприятий объединения.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20240617/briks--1953323693.html

саудовская аравия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

саудовская аравия, россия, брикс, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)