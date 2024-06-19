https://ria.ru/20240619/brics-1954024899.html

Участники форума председателей верховных судов БРИКС подписали заявление

Участники форума председателей верховных судов БРИКС подписали заявление - РИА Новости, 19.06.2024

Участники форума председателей верховных судов БРИКС подписали заявление

Участники форума председателей верховных судов стран БРИКС подписание совместное заявление по итогам работы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:22

2024-06-19T16:22

2024-06-19T16:22

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СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Участники форума председателей верховных судов стран БРИКС подписание совместное заявление по итогам работы, передает корреспондент РИА Новости. "Подписанное по итогам форума совместное заявление подчеркивает схожесть наших позиций по основным вопросам правоприменения. Отрадно, что включение в БРИКС новых стран-членов позволило нам встретиться в расширенном формате", - выступила с заключительной речью председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Она отметила, что, несмотря на национальные особенности судопроизводства, участников объединяет общая цель: стремление к законности, справедливости и эффективной судебной защите прав граждан и организаций. В ходе заседаний были обсуждены вопросы обеспечения единообразия судебной практики, судебная защита социальных прав граждан, инвесторов, основных свобод человека в уголовном судопроизводстве. Рассмотрены процессы внедрения технологий в судебные процессы, гармонизация законодательства государств БРИКС. Участники форума отметили в соглашении, что судейский диалог в рамках БРИКС способствует достижению целей объединения, развитию сотрудничества внутри БРИКС, а также укрепляет взаимное доверие и доброжелательность в отношениях между государствами и народами. Участники форума продолжат обмениваться опытом, обсуждать потенциальные вызовы в данной сфере. Форум председателей верховных судов стран БРИКС проходит в Сочи в среду. Участие в нем принимают главы высших судебных инстанций России, Китая, ЮАР, Белоруссии, Египта, Индии, Ирана, ОАЭ, Эфиопии.

https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html

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в мире, россия, сочи, китай, ирина подносова, брикс