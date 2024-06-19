https://ria.ru/20240619/botulizm-1954063437.html
Роспотребнадзор обзвонил 1034 человека и выявил 76 случаев ботулизма
Роспотребнадзор обзвонил 1034 человека и выявил 76 случаев ботулизма - РИА Новости, 19.06.2024
Роспотребнадзор обзвонил 1034 человека и выявил 76 случаев ботулизма
Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве в ходе эпидрасследования в связи с заболеваемостью ботулизмом среди покупателей продукции "Локалкитчен"... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:00
2024-06-19T18:00
2024-06-19T18:06
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
нижегородская область
анастасия ракова
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
казань
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве в ходе эпидрасследования в связи с заболеваемостью ботулизмом среди покупателей продукции "Локалкитчен" обзвонили 1034 человека, выявлены 76 человек с симптомами ботулизма, пятеро госпитализированы, сообщается на сайте ведомства."Специалистами управления проведен обзвон и опрос 1034 человек, при котором активно выявлены 76 с симптомами (ботулизма - ред.) разной степени проявления, из них пять человек госпитализированы по медицинским показаниям, остальные взяты под меднаблюдение", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что по четырем адресам специалистами отобраны остатки продукции для лабораторных исследований.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, нижегородская область, анастасия ракова , массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, казань, здоровье - общество
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Казань, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор обзвонил 1034 человека и выявил 76 случаев ботулизма
Роспотребнадзор обзвонил 1034 человека, выявил 76 случаев с симптомами ботулизма