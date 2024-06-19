https://ria.ru/20240619/botoks-1953845275.html

Онищенко предостерег женщин от уколов ботокса

Онищенко предостерег женщин от уколов ботокса - РИА Новости, 19.06.2024

Онищенко предостерег женщин от уколов ботокса

Уколы ботокса - это тот же токсин, что вызывает и болезнь ботулизм, только в малых дозах, однако он может накапливаться в организме, поэтому лучше стареть... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T04:50

2024-06-19T04:50

2024-06-19T04:50

общество

москва

нижегородская область

казань

геннадий онищенко

анастасия ракова

российская академия образования

российская академия наук

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уколы ботокса - это тот же токсин, что вызывает и болезнь ботулизм, только в малых дозах, однако он может накапливаться в организме, поэтому лучше стареть естественно или придумать что-то более подходящее для борьбы с морщинами, заявил РИА Новости заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Заммэра столицы Анастасия Ракова 16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Роспотребнадзор сообщил, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". По словам Онищенко, нейротоксин, который вызывает ботулизм, приводит к параличу мышц гортани, изменению голоса, в тяжелых случаях, как правило, люди умирают от удушья. При этом, таким же токсином люди пользуются и добровольно получают его в виде уколов ботокса, отметил он. В малых дозах ботулотоксин не вызывает болезнь, однако необходимо понимать, что это очень сильный яд, который накапливается, пояснил Онищенко. "Когда люди добровольно, из-за какой-то прихоти, из-за каких-то там мифических представлений о том, что сохранится гладкая кожа, идут на такого рода испытания над собой... Ведь даже в малых дозах воздействие есть. Поэтому надо думать о том, чтобы или жить естественной жизнью, или во всяком случае что-то более подходящее придумать",- сказал Онищенко.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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