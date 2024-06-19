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Байден опозорил США на саммите G7, заявил Трамп - РИА Новости, 19.06.2024
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00:27 19.06.2024 (обновлено: 02:40 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/bayden-1953835273.html
Байден опозорил США на саммите G7, заявил Трамп
Байден опозорил США на саммите G7, заявил Трамп - РИА Новости, 19.06.2024
Байден опозорил США на саммите G7, заявил Трамп
Американский президент Джо Байден опозорил США на саммите "большой семерки" (G7) и продолжает делать из страны насмешку своим странным поведением, заявил его... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:27
2024-06-19T02:40
в мире
сша
лос-анджелес
висконсин
джо байден
барак обама
дональд трамп
g7
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден опозорил США на саммите "большой семерки" (G7) и продолжает делать из страны насмешку своим странным поведением, заявил его предшественник Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Висконсин. "Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру", - сказал Трамп. Так он прокомментировал кадры с одного из мероприятий саммита, когда отошедшего от коллег Байдена пришлось возвращать к ним. "Теперь он винит в этом искусственный интеллект. Говорит, что СМИ представляют все так, будто он не знает, где находится... Потом Обама уводил его за руку, будто он ребенок. Обама мог бы помягче сделать это, не так резко. Теперь люди Байдена очень расстроены из-за этого инцидента", - заявил Трамп. Распространяемые в интернете видео инцидентов с президентом США Джо Байденом, на которых глава государства странно ведет себя и застывает на публике, - это всего лишь "дешевые фейки", заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс заявил, что на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены, а попытки СМИ представить, что он замер, якобы вызваны нежеланием соглашаться с успехами Байдена. Так Бэйтс отреагировал на публикации американских СМИ, которые описали эпизод с состоявшегося предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе, когда бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить застывшего Байдена со сцены. Похожая ситуация произошла 10 июня, когда Байден в Белом доме проводил концерт в честь Дня освобождения рабов: он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей, все остальные двигались в такт музыке, а Байден просто замер и даже почти не моргал. Команда Байдена 13 июня оправдывалась за эпизод, в котором премьер-министр Италии Джорджа Мелони возвратила американского лидера к коллегам из G7, когда тот задумчиво отошел в сторону от группы. По словам Бэйтса, Байден отошел от группы, чтобы приветствовать приземлившегося неподалеку парашютиста. В медиа, по его словам, не показали всю картину, чтобы ввести зрителей в заблуждение и "отвлечь от достижений" Байдена иллюзией его рассеянности. О роли Мелони, которой пришлось брать ситуацию под контроль, как и в нынешней ситуации с Обамой, сотрудник администрации умолчал.
https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html
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лос-анджелес
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в мире, сша, лос-анджелес, висконсин, джо байден, барак обама, дональд трамп, g7, саммит g7
В мире, США, Лос-Анджелес, Висконсин, Джо Байден, Барак Обама, Дональд Трамп, G7, Саммит G7
Байден опозорил США на саммите G7, заявил Трамп

Трамп: Байден опозорил США на саммите G7 и продолжает делать из страны насмешку

© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден опозорил США на саммите "большой семерки" (G7) и продолжает делать из страны насмешку своим странным поведением, заявил его предшественник Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Висконсин.
"Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру", - сказал Трамп.
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Байден опозорился на глазах у журналистов в Белом доме
Вчера, 19:06
Так он прокомментировал кадры с одного из мероприятий саммита, когда отошедшего от коллег Байдена пришлось возвращать к ним.
"Теперь он винит в этом искусственный интеллект. Говорит, что СМИ представляют все так, будто он не знает, где находится... Потом Обама уводил его за руку, будто он ребенок. Обама мог бы помягче сделать это, не так резко. Теперь люди Байдена очень расстроены из-за этого инцидента", - заявил Трамп.
Распространяемые в интернете видео инцидентов с президентом США Джо Байденом, на которых глава государства странно ведет себя и застывает на публике, - это всего лишь "дешевые фейки", заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент США Джо Байден на балконе Трумэна Белого дома - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс заявил, что на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден не застыл на месте, а просто приветствовал сторонников со сцены, а попытки СМИ представить, что он замер, якобы вызваны нежеланием соглашаться с успехами Байдена. Так Бэйтс отреагировал на публикации американских СМИ, которые описали эпизод с состоявшегося предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе, когда бывшему президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить застывшего Байдена со сцены.
Похожая ситуация произошла 10 июня, когда Байден в Белом доме проводил концерт в честь Дня освобождения рабов: он на пару минут попал в объектив камер в окружении гостей, все остальные двигались в такт музыке, а Байден просто замер и даже почти не моргал.
Команда Байдена 13 июня оправдывалась за эпизод, в котором премьер-министр Италии Джорджа Мелони возвратила американского лидера к коллегам из G7, когда тот задумчиво отошел в сторону от группы. По словам Бэйтса, Байден отошел от группы, чтобы приветствовать приземлившегося неподалеку парашютиста. В медиа, по его словам, не показали всю картину, чтобы ввести зрителей в заблуждение и "отвлечь от достижений" Байдена иллюзией его рассеянности. О роли Мелони, которой пришлось брать ситуацию под контроль, как и в нынешней ситуации с Обамой, сотрудник администрации умолчал.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони на саммите G7. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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В миреСШАЛос-АнджелесВисконсинДжо БайденБарак ОбамаДональд ТрампG7Саммит G7
 
 
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