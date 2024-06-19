https://ria.ru/20240619/baskov-1954067231.html
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой - РИА Новости, 19.06.2024
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой
Певец Николай Басков в Telegram-канале сделал резкое заявление о вокальных данных некоторых артистов после конфликта с Ольгой Бузовой на премии МУЗ-ТВ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:07
2024-06-19T18:07
2024-06-19T22:17
шоубиз
россия
ольга бузова
николай басков
муз-тв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837424370_106:0:2215:1186_1920x0_80_0_0_4ac5f11d954328b47555ac2791b3df3f.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Певец Николай Басков в Telegram-канале сделал резкое заявление о вокальных данных некоторых артистов после конфликта с Ольгой Бузовой на премии МУЗ-ТВ.Ранее Басков, будучи ведущим музыкальной церемонии, иронично высказался о внешнем виде Ольги Бузовой, отметив, что якобы впервые видит ее полностью одетой. Певица в ответ посоветовала ему помолчать. На этом конфликт не закончился, и вскоре после мероприятия народный артист опубликовал пост в социальной сети."Я могу и без микрофона — в отличие от тех, кто в него как коза кричит", — написал он, прикрепив видеоролик с одним из своих выступлений.Церемония вручения премии МУЗ-ТВ прошла на московской площадке "ЦСКА Арена" 14 июня. Ведущими выступили артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Дима Билан и Анна Asti стали лучшими среди исполнителей и исполнительниц по версии премии телеканала.
https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837424370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e508b3b4af1c0ef8d42345928899fb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга бузова, николай басков, муз-тв (телеканал)
Шоубиз, Россия, Ольга Бузова, Николай Басков, Муз-ТВ (телеканал)
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой
Басков сравнил вокал некоторых артистов с криком козы после упрека Бузовой