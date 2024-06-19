Рейтинг@Mail.ru
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:07 19.06.2024 (обновлено: 22:17 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/baskov-1954067231.html
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой - РИА Новости, 19.06.2024
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой
Певец Николай Басков в Telegram-канале сделал резкое заявление о вокальных данных некоторых артистов после конфликта с Ольгой Бузовой на премии МУЗ-ТВ. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:07
2024-06-19T22:17
шоубиз
россия
ольга бузова
николай басков
муз-тв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837424370_106:0:2215:1186_1920x0_80_0_0_4ac5f11d954328b47555ac2791b3df3f.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Певец Николай Басков в Telegram-канале сделал резкое заявление о вокальных данных некоторых артистов после конфликта с Ольгой Бузовой на премии МУЗ-ТВ.Ранее Басков, будучи ведущим музыкальной церемонии, иронично высказался о внешнем виде Ольги Бузовой, отметив, что якобы впервые видит ее полностью одетой. Певица в ответ посоветовала ему помолчать. На этом конфликт не закончился, и вскоре после мероприятия народный артист опубликовал пост в социальной сети.&quot;Я могу и без микрофона — в отличие от тех, кто в него как коза кричит&quot;, — написал он, прикрепив видеоролик с одним из своих выступлений.Церемония вручения премии МУЗ-ТВ прошла на московской площадке "ЦСКА Арена" 14 июня. Ведущими выступили артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Дима Билан и Анна Asti стали лучшими среди исполнителей и исполнительниц по версии премии телеканала.
https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837424370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e508b3b4af1c0ef8d42345928899fb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга бузова, николай басков, муз-тв (телеканал)
Шоубиз, Россия, Ольга Бузова, Николай Басков, Муз-ТВ (телеканал)
Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой

Басков сравнил вокал некоторых артистов с криком козы после упрека Бузовой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколай Басков
Николай Басков
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николай Басков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Певец Николай Басков в Telegram-канале сделал резкое заявление о вокальных данных некоторых артистов после конфликта с Ольгой Бузовой на премии МУЗ-ТВ.
Ранее Басков, будучи ведущим музыкальной церемонии, иронично высказался о внешнем виде Ольги Бузовой, отметив, что якобы впервые видит ее полностью одетой. Певица в ответ посоветовала ему помолчать. На этом конфликт не закончился, и вскоре после мероприятия народный артист опубликовал пост в социальной сети.
«

"Я могу и без микрофона — в отличие от тех, кто в него как коза кричит", — написал он, прикрепив видеоролик с одним из своих выступлений.

Церемония вручения премии МУЗ-ТВ прошла на московской площадке "ЦСКА Арена" 14 июня. Ведущими выступили артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Дима Билан и Анна Asti стали лучшими среди исполнителей и исполнительниц по версии премии телеканала.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Филипп Киркоров дал совет артистам по выбору образов
14 июня, 22:02
 
ШоубизРоссияОльга БузоваНиколай БасковМуз-ТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала