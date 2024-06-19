https://ria.ru/20240619/baskov-1954067231.html

Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой

Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой - РИА Новости, 19.06.2024

Басков выступил с резким заявлением после упрека Бузовой

Певец Николай Басков в Telegram-канале сделал резкое заявление о вокальных данных некоторых артистов после конфликта с Ольгой Бузовой на премии МУЗ-ТВ. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:07

2024-06-19T18:07

2024-06-19T22:17

шоубиз

россия

ольга бузова

николай басков

муз-тв (телеканал)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Певец Николай Басков в Telegram-канале сделал резкое заявление о вокальных данных некоторых артистов после конфликта с Ольгой Бузовой на премии МУЗ-ТВ.Ранее Басков, будучи ведущим музыкальной церемонии, иронично высказался о внешнем виде Ольги Бузовой, отметив, что якобы впервые видит ее полностью одетой. Певица в ответ посоветовала ему помолчать. На этом конфликт не закончился, и вскоре после мероприятия народный артист опубликовал пост в социальной сети."Я могу и без микрофона — в отличие от тех, кто в него как коза кричит", — написал он, прикрепив видеоролик с одним из своих выступлений.Церемония вручения премии МУЗ-ТВ прошла на московской площадке "ЦСКА Арена" 14 июня. Ведущими выступили артисты Лолита, Клава Кока и Николай Басков, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Дима Билан и Анна Asti стали лучшими среди исполнителей и исполнительниц по версии премии телеканала.

https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html

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россия, ольга бузова, николай басков, муз-тв (телеканал)