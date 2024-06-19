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В парламенте призвали не допустить формирование этнических анклавов - РИА Новости, 19.06.2024
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14:19 19.06.2024 (обновлено: 14:20 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/anklavy-1953977965.html
В парламенте призвали не допустить формирование этнических анклавов
В парламенте призвали не допустить формирование этнических анклавов - РИА Новости, 19.06.2024
В парламенте призвали не допустить формирование этнических анклавов
Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России, РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:19
2024-06-19T14:20
россия
киев
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России, а также не допустить формирование этнических анклавов, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать министерству внутренних дел РФ обратить особое внимание на этническую преступность, а также не допускать возникновения в городах внеправовых анклавов, сформированных по этническому принципу", - говорится в документе. Кроме того, Генпрокуратуре рекомендовано проверить деятельность НПО с иностранным участием или этнической направленности на предмет законности и правопорядка.
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россия
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россия, киев, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Киев, Генеральная прокуратура РФ, Общество
В парламенте призвали не допустить формирование этнических анклавов

Комиссия ГД и СФ призвала МВД обратить внимание на этническую преступность в РФ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России, а также не допустить формирование этнических анклавов, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости).
"Рекомендовать министерству внутренних дел РФ обратить особое внимание на этническую преступность, а также не допускать возникновения в городах внеправовых анклавов, сформированных по этническому принципу", - говорится в документе.
Кроме того, Генпрокуратуре рекомендовано проверить деятельность НПО с иностранным участием или этнической направленности на предмет законности и правопорядка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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