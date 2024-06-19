https://ria.ru/20240619/anklavy-1953977965.html

В парламенте призвали не допустить формирование этнических анклавов

В парламенте призвали не допустить формирование этнических анклавов - РИА Новости, 19.06.2024

В парламенте призвали не допустить формирование этнических анклавов

Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России, РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:19

2024-06-19T14:19

2024-06-19T14:20

россия

киев

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России, а также не допустить формирование этнических анклавов, говорится в докладе комиссии, утвержденном на заседаниях палат парламента (есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендовать министерству внутренних дел РФ обратить особое внимание на этническую преступность, а также не допускать возникновения в городах внеправовых анклавов, сформированных по этническому принципу", - говорится в документе. Кроме того, Генпрокуратуре рекомендовано проверить деятельность НПО с иностранным участием или этнической направленности на предмет законности и правопорядка.

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

россия

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, генеральная прокуратура рф, общество