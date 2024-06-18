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КС рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению животных - РИА Новости, 18.06.2024
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13:57 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/zhivotnye-1953660999.html
КС рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению животных
КС рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению животных - РИА Новости, 18.06.2024
КС рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению животных
Конституционный суд (КС) России рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению здоровых и не представляющих опасности безнадзорных животных, передает... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:57
2024-06-18T13:57
общество
россия
александр коновалов
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению здоровых и не представляющих опасности безнадзорных животных, передает корреспондент РИА Новости. Дело о проверке конституционности положений части 4 статьи 7, абзаца первого части 1 и части 7 статьи 18 федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассмотрено по запросу Верховного суда Бурятии. История вопросаВ производстве Верховного суда Бурятии находится дело по административному иску группы зоозащитников, а также благотворительного фонда помощи животным о признании недействующими отдельных положений регионального закона от 22 ноября 2023 года "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории республики Бурятия". Согласно материалам КС, истцы, в частности, считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение предшествовавшего месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации. "ВС Бурятии, приостановив судебный процесс, направил в Конституционный суд РФ запрос в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона Конституции", - приводится в материалах КС история вопроса. Заявитель усомнился в конституционности оспариваемых норм, поскольку, по его мнению, они предоставляют субъектам РФ неограниченные полномочия по введению мер, затрагивающих жизнь здоровых животных без владельцев, за рамками тех мер, которые предусматривает федеральное законодательство. Это противоречит принципам гуманного обращения с животными (в том числе и запрету жестокого обращения с ними). Позиция генпрокуратурыПредставители органов государственной власти в Конституционном суде высказали различные позиции по поводу конституционности оспариваемых законодательных норм. Так, по оценке полномочного представителя генерального прокурора РФ в КС России Вячеслава Росинского, этими законоположениями "провозглашается приоритет законодательства субъектов над федеральным законом при регламентации мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, их отлову и размещению в пунктах временного содержания". "Подобная юридическая техника, как мы видим, даёт возможность обойти законодательным актам субъекта методические указания правительства Российской Федерации... Полагаю, что у Конституционного суда имеются веские аргументы для признания оспариваемых норм не соответствующими конституции Российской федерации", - сказал Росинский. По оценке полномочного представителя президента РФ в КС России Александра Коновалова, оспариваемые нормы нуждаются в конституционно-правовом толковании, чтобы региональное законодательство по обращению с безнадзорными животными согласовывались как с "принципом со размерности", так и с гуманным отношением к животным. Постановление по делу будет провозглашено позже в установленном порядке.
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общество, россия, александр коновалов, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Александр Коновалов, Генеральная прокуратура РФ
КС рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению животных

КС рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению безнадзорных животных

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКонституционный суд РФ
Конституционный суд РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Конституционный суд (КС) России рассмотрел дело о полномочиях регионов по умерщвлению здоровых и не представляющих опасности безнадзорных животных, передает корреспондент РИА Новости.
Дело о проверке конституционности положений части 4 статьи 7, абзаца первого части 1 и части 7 статьи 18 федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассмотрено по запросу Верховного суда Бурятии.
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История вопроса

В производстве Верховного суда Бурятии находится дело по административному иску группы зоозащитников, а также благотворительного фонда помощи животным о признании недействующими отдельных положений регионального закона от 22 ноября 2023 года "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории республики Бурятия".
Согласно материалам КС, истцы, в частности, считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение предшествовавшего месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации.
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"ВС Бурятии, приостановив судебный процесс, направил в Конституционный суд РФ запрос в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона Конституции", - приводится в материалах КС история вопроса.
Заявитель усомнился в конституционности оспариваемых норм, поскольку, по его мнению, они предоставляют субъектам РФ неограниченные полномочия по введению мер, затрагивающих жизнь здоровых животных без владельцев, за рамками тех мер, которые предусматривает федеральное законодательство. Это противоречит принципам гуманного обращения с животными (в том числе и запрету жестокого обращения с ними).
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Позиция генпрокуратуры

Представители органов государственной власти в Конституционном суде высказали различные позиции по поводу конституционности оспариваемых законодательных норм. Так, по оценке полномочного представителя генерального прокурора РФ в КС России Вячеслава Росинского, этими законоположениями "провозглашается приоритет законодательства субъектов над федеральным законом при регламентации мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, их отлову и размещению в пунктах временного содержания".
"Подобная юридическая техника, как мы видим, даёт возможность обойти законодательным актам субъекта методические указания правительства Российской Федерации... Полагаю, что у Конституционного суда имеются веские аргументы для признания оспариваемых норм не соответствующими конституции Российской федерации", - сказал Росинский.
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По оценке полномочного представителя президента РФ в КС России Александра Коновалова, оспариваемые нормы нуждаются в конституционно-правовом толковании, чтобы региональное законодательство по обращению с безнадзорными животными согласовывались как с "принципом со размерности", так и с гуманным отношением к животным.
Постановление по делу будет провозглашено позже в установленном порядке.
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