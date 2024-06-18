https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953830516.html

"Негде хоронить": в Киеве выступили с жестким заявлением в адрес Зеленского

"Негде хоронить": в Киеве выступили с жестким заявлением в адрес Зеленского - РИА Новости, 18.06.2024

"Негде хоронить": в Киеве выступили с жестким заявлением в адрес Зеленского

Владимир Зеленский благодарит союзников в то время, когда в стране уже негде хоронить погибших, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T23:25

2024-06-18T23:25

2024-06-18T23:25

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский благодарит союзников в то время, когда в стране уже негде хоронить погибших, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Да уже негде хоронить, уже земли нет для кладбищ, уже все больницы, все уже дома заполнены этими инвалидами. <…> Зеленский говорит дякую, всем дякую", — возмутился он.По словам эксперта, на фронте ситуация очень тяжелая, а положение киевского режима только ухудшается."То есть фактически саммит закончился, никакого мира нет и не будет, а есть серьезный кризис", — резюмировал Соскин.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин в субботу. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953718424.html

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953768276.html

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запорожская аэс, нато, леонид кучма, олег соскин, владимир зеленский, киев, швейцария, россия, в мире