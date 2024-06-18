https://ria.ru/20240618/yakutsk-1953584524.html

Путин посетил креативный кластер в Якутске

Путин посетил креативный кластер в Якутске - РИА Новости, 18.06.2024

Путин посетил креативный кластер в Якутске

Президент РФ Владимир Путин во вторник приехал в креативный кластер "Квартал Труда" в Якутске, в котором осмотрит экспозицию, посвященную достижениям и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:05

2024-06-18T10:05

2024-06-18T12:13

технологии

россия

якутск

владимир путин

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник приехал в креативный кластер "Квартал Труда" в Якутске, в котором осмотрит экспозицию, посвященную достижениям и перспективам в ИТ и креативной отраслях, а также промышленной продукции, применяемой в зоне специальной военной операции. В рамках экспозиции в "Квартале Труда" представлена информация о развитии инновационной экосистемы Якутии. Среди представленных достижений - медицинский проект в сфере ИИ "Сайберия", ПО для авиакомпаний по мониторингу состояния авиационных двигателей "Хорус", экосистема видеоигровой индустрии, анимационная студия "Тундра", многофункциональный кинопавильон полного цикла, сообщается в справочной информации пресс-службы Кремля, подготовленной к мероприятию. Еще один раздел экспозиции посвящен мастер-плану Якутской агломерации. В план развития ее инфраструктуры включены 33 мероприятия (90 объектов), на реализацию которых потребуется 449 миллиардов рублей. В мастер-план включен проект по строительству межвузовского кампуса, который представляет собой группу учебно-лабораторных зданий, объектов социальной сферы и спортивно-досуговых сооружений, а также жилого комплекса на 3,5 тысячи мест для студентов и преподавателей. В ходе осмотра экспозиции глава государства ознакомится с результатами работы ТОР "Патриотическая", созданной для стимулирования производства в ДФО изделий, необходимых для нужд СВО. "В 2023 году до субъектов ДФО доведены средства федерального бюджета в объеме 1,8 миллиарда рублей. В 2023 году было произведено и направлено на фронт: БПЛА - 3774 единиц, прицелы - 448 единиц, вездеходы - 84 единиц, бронежилеты - 408 единиц, средства для обнаружения и подавления БПЛА - 400 единиц, мобильные водоочистные модули - 27 единиц, кровоостанавливающие турникеты - 12 000 единиц. Участникам СВО также было передано 1000 единиц инвалидных кресел-колясок", - сообщается в справке пресс-службы Кремля. Главу государства на выставке сопровождали глава Якутии Айсен Николаев, а также глава Миндальвостокразвития Алексей Чекунков и полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.Президент с интересом осмотрел стенды с IT-проектами, созданными в Якутии. Глава государства оценил масштаб внедрения инноваций в регионе - якутский вице-премьер Анатолий Семенов пошутил, что для народа республики сфера IT становится такой же "родной", как, например, футбол для бразильцев.Путин подробно изучил проект Sciberia, позволяющий с помощью ИИ оценивать медицинские снимки, а также систему мониторинга авиадвигателей "Хорус". Он также ознакомился с успехами молодых жителей Якутии, снимающих анимационные и киноленты.После демонстрации инновационных достижений главе государства показали, что вдохновляло жителей региона. Президент рассмотрел стенды с национальными костюмами, деревянными резными сосудами, народными мотивами и тканями."Народ талантливый очень!" - с восхищением отметил президент.

https://ria.ru/20240618/putin-1953615935.html

https://ria.ru/20240618/vizit-1953616709.html

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россия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на выставке в "Квартале труда" в Якутске Глава государства ознакомился сразу с несколькими инновационными проектами, такими как анализатор медснимков Sciberia, действующий на базе ИИ, система мониторинга авиадвигателей «Хорус», анимационная студия «Тундра». Представитель «Квартала труда» отметил, что «Якутия — земля безграничных возможностей», и поблагодарил Путина за вклад в развитие республики. 2024-06-18T10:05 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, якутск, владимир путин