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Путин и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга в Пхеньяне

Путин и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга в Пхеньяне - РИА Новости, 18.06.2024

Путин и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга в Пхеньяне

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись при встрече, северокорейский лидер радостно встретил президента России у самого трапа,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T22:30

2024-06-18T22:30

2024-06-18T22:34

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СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись при встрече, северокорейский лидер радостно встретил президента России у самого трапа, свидетельствуют кадры трансляции. Как передал ранее корреспондент РИА Новости, президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна. Ким Чен Ын, который сначала ждал поодаль на красной ковровой дорожке напротив самолета, вскоре подошел ближе к трапу, чтобы встретить Путина. Как только российский президент сошел с трапа они радостно обнялись и с улыбками обменялись рукопожатием и приветствиями. Программа визита Путина в КНДР насыщенная, основная её часть придётся на среду, 19 июня запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров. Программа визита также предусматривает торжественный концерт в честь визита Путина, государственный прием, и возложение венка к Монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны. Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. В переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава Роскосмоса Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров. В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда являлся Ким Чен Ир, отец действующего лидера.

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пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, сергей лавров, в мире