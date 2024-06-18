https://ria.ru/20240618/vstrecha-1953823980.html
Путин и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга в Пхеньяне
Путин и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга в Пхеньяне - РИА Новости, 18.06.2024
Путин и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись при встрече, северокорейский лидер радостно встретил президента России у самого трапа,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T22:30
2024-06-18T22:30
2024-06-18T22:34
пхеньян
россия
владимир путин
ким чен ын
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953824612_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_45ecdc57a09956988bd7f8bd9cdc6ab6.jpg
СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись при встрече, северокорейский лидер радостно встретил президента России у самого трапа, свидетельствуют кадры трансляции. Как передал ранее корреспондент РИА Новости, президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна. Ким Чен Ын, который сначала ждал поодаль на красной ковровой дорожке напротив самолета, вскоре подошел ближе к трапу, чтобы встретить Путина. Как только российский президент сошел с трапа они радостно обнялись и с улыбками обменялись рукопожатием и приветствиями. Программа визита Путина в КНДР насыщенная, основная её часть придётся на среду, 19 июня запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров. Программа визита также предусматривает торжественный концерт в честь визита Путина, государственный прием, и возложение венка к Монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны. Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. В переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава Роскосмоса Юрий Борисов и РЖД Олег Белозеров. В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда являлся Ким Чен Ир, отец действующего лидера.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
пхеньян
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953824612_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_9be004662e0268056aa2cbc73bb84cc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхеньян, россия, владимир путин, ким чен ын, сергей лавров, в мире
Пхеньян, Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Сергей Лавров, В мире
Путин и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга в Пхеньяне
Путин и Ким Чен Ын обнялись при встрече
СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обнялись при встрече, северокорейский лидер радостно встретил президента России у самого трапа, свидетельствуют кадры трансляции.
Как передал ранее корреспондент РИА Новости, президент РФ
Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в КНДР, самолет российского лидера приземлился в аэропорту Пхеньяна
.
Ким Чен Ын, который сначала ждал поодаль на красной ковровой дорожке напротив самолета, вскоре подошел ближе к трапу, чтобы встретить Путина. Как только российский президент сошел с трапа они радостно обнялись и с улыбками обменялись рукопожатием и приветствиями.
Программа визита Путина в КНДР насыщенная, основная её часть придётся на среду, 19 июня запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров.
Программа визита также предусматривает торжественный концерт в честь визита Путина, государственный прием, и возложение венка к Монументу "Освобождение", посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.
Российского президента в поездке сопровождает представительная делегация. В переговорах примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров
, министр обороны Андрей Белоусов
, первый вице-премьер Денис Мантуров
, вице-премьер Александр Новак
, глава минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт
, также будут представители крупных отечественных компаний, в том числе глава Роскосмоса Юрий Борисов
и РЖД Олег Белозеров
.
В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда являлся Ким Чен Ир
, отец действующего лидера.