https://ria.ru/20240618/volodin-1953668437.html

Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме

Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме - РИА Новости, 18.06.2024

Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:15

2024-06-18T14:15

2024-06-18T14:32

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общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО."Если хочешь что-то изменить, начни с себя. Есть предложение, давайте с вами запретим продажу энергетиков в думских буфетах, магазинах, начнем с себя… Тогда просьба комиссии по регламенту и организации работы Думы, Виктор Витальевич, переговорите с соответствующими нашими структурами, кто формирует поставки продукции в Думу, больше чтобы не было никаких энергетиков в этих стенах. Депутаты поддерживают это решение? Нет возражающих, нет. Договорились", - сказал Володин на пленарном заседании.Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает эти энергетики, а потом в зал приходит"."И поручим ФСО, если кто-то будет приносить на работу, чтобы изымали", - заключил спикер.Корреспондент РИА Новости также убедился, что в магазине в здании Совета Федерации в наличии имеются энергетики нескольких видов. При этом в буфетах и в столовой энергетики отсутствуют. На вопрос, будут ли убраны энергетики из продажи, сотрудница магазина ответила, что поставками продуктов занимается комбинат питания "Кремлевский".

https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html

https://ria.ru/20240516/murashko-1946352831.html

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госдума рф, вячеслав володин, общество, совет федерации рф