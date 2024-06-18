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Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме - РИА Новости, 18.06.2024
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14:15 18.06.2024 (обновлено: 14:32 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/volodin-1953668437.html
Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме
Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме - РИА Новости, 18.06.2024
Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:15
2024-06-18T14:32
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО."Если хочешь что-то изменить, начни с себя. Есть предложение, давайте с вами запретим продажу энергетиков в думских буфетах, магазинах, начнем с себя… Тогда просьба комиссии по регламенту и организации работы Думы, Виктор Витальевич, переговорите с соответствующими нашими структурами, кто формирует поставки продукции в Думу, больше чтобы не было никаких энергетиков в этих стенах. Депутаты поддерживают это решение? Нет возражающих, нет. Договорились", - сказал Володин на пленарном заседании.Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает эти энергетики, а потом в зал приходит"."И поручим ФСО, если кто-то будет приносить на работу, чтобы изымали", - заключил спикер.Корреспондент РИА Новости также убедился, что в магазине в здании Совета Федерации в наличии имеются энергетики нескольких видов. При этом в буфетах и в столовой энергетики отсутствуют. На вопрос, будут ли убраны энергетики из продажи, сотрудница магазина ответила, что поставками продуктов занимается комбинат питания "Кремлевский".
https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html
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госдума рф, вячеслав володин, общество, совет федерации рф
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество, Совет Федерации РФ
Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме

Вячеслав Володин выступил за запрет продажи и употребления энергетиков в Госдуме

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу и употребление энергетиков в Госдуме, поручил заняться этим комиссии ГД по регламенту и пообещал, что энергетики на входе будет отбирать ФСО.
"Если хочешь что-то изменить, начни с себя. Есть предложение, давайте с вами запретим продажу энергетиков в думских буфетах, магазинах, начнем с себя… Тогда просьба комиссии по регламенту и организации работы Думы, Виктор Витальевич, переговорите с соответствующими нашими структурами, кто формирует поставки продукции в Думу, больше чтобы не было никаких энергетиков в этих стенах. Депутаты поддерживают это решение? Нет возражающих, нет. Договорились", - сказал Володин на пленарном заседании.
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Он также отметил, что надо разобраться, кто "их там попивает эти энергетики, а потом в зал приходит".
"И поручим ФСО, если кто-то будет приносить на работу, чтобы изымали", - заключил спикер.
Корреспондент РИА Новости также убедился, что в магазине в здании Совета Федерации в наличии имеются энергетики нескольких видов. При этом в буфетах и в столовой энергетики отсутствуют. На вопрос, будут ли убраны энергетики из продажи, сотрудница магазина ответила, что поставками продуктов занимается комбинат питания "Кремлевский".
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