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В Белом доме прокомментировали визит Путина в КНДР

В Белом доме прокомментировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

В Белом доме прокомментировали визит Путина в КНДР

Углубление связей РФ и КНДР должно беспокоить всех, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:52

2024-06-18T21:52

2024-06-18T21:52

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Углубление связей РФ и КНДР должно беспокоить всех, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Углубление сотрудничества РФ и КНДР - это тенденция, которая должна сильно беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, поддержании режима глобального нераспространения в соответствии с резолюциями ООН, поддержании народа Украины, который защищает свою свободу и независимость", - сказала Жан-Пьер на брифинге на просьбу прокомментировать визит президента РФ Владимира Путина в КНДР. Как заявила она, США уже давно "предупреждают об этом".

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

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в мире, россия, корейский полуостров, украина, карин жан-пьер, владимир путин, оон