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В Белом доме прокомментировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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21:52 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/vizit-1953818893.html
В Белом доме прокомментировали визит Путина в КНДР
В Белом доме прокомментировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
В Белом доме прокомментировали визит Путина в КНДР
Углубление связей РФ и КНДР должно беспокоить всех, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:52
2024-06-18T21:52
в мире
россия
корейский полуостров
украина
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Углубление связей РФ и КНДР должно беспокоить всех, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Углубление сотрудничества РФ и КНДР - это тенденция, которая должна сильно беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, поддержании режима глобального нераспространения в соответствии с резолюциями ООН, поддержании народа Украины, который защищает свою свободу и независимость", - сказала Жан-Пьер на брифинге на просьбу прокомментировать визит президента РФ Владимира Путина в КНДР. Как заявила она, США уже давно "предупреждают об этом".
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в мире, россия, корейский полуостров, украина, карин жан-пьер, владимир путин, оон
В мире, Россия, Корейский полуостров, Украина, Карин Жан-Пьер, Владимир Путин, ООН
В Белом доме прокомментировали визит Путина в КНДР

Белый дом: углубление связей России и КНДР должно беспокоить всех

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПортреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне
Портреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Портреты президента РФ Владимира Путина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына на здании Национальной библиотеки (Народного дома учебы) в Пхеньяне
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Углубление связей РФ и КНДР должно беспокоить всех, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Углубление сотрудничества РФ и КНДР - это тенденция, которая должна сильно беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, поддержании режима глобального нераспространения в соответствии с резолюциями ООН, поддержании народа Украины, который защищает свою свободу и независимость", - сказала Жан-Пьер на брифинге на просьбу прокомментировать визит президента РФ Владимира Путина в КНДР.
Как заявила она, США уже давно "предупреждают об этом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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