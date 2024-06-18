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"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 18.06.2024 (обновлено: 16:13 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953696836.html
"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО
"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2024
"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО
В контексте соперничества сверхдержав, прокси- и других конфликтов (Кубинский ракетный кризис был не прокси-конфликтом, а прямым противостоянием между США и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:25
2024-06-18T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Запад перешел красную черту в конфликте на Украине, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "В контексте соперничества сверхдержав, прокси- и других конфликтов (Кубинский ракетный кризис был не прокси-конфликтом, а прямым противостоянием между США и СССР) одобренные НАТО атаки на российскую территорию, похоже, пересекают опасную красную черту", — говорится в публикации.По мнению автора, отказ от переговоров, а также отсутствие стремления к миру со стороны США и большей части Европы, повышают опасность расширения конфликта вплоть до использования ядерного оружия. В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html
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в мире, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО
"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Запад перешел красную черту на Украине

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Запад перешел красную черту в конфликте на Украине, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

"В контексте соперничества сверхдержав, прокси- и других конфликтов (Кубинский ракетный кризис был не прокси-конфликтом, а прямым противостоянием между США и СССР) одобренные НАТО атаки на российскую территорию, похоже, пересекают опасную красную черту", — говорится в публикации.
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По мнению автора, отказ от переговоров, а также отсутствие стремления к миру со стороны США и большей части Европы, повышают опасность расширения конфликта вплоть до использования ядерного оружия.

В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
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