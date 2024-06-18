https://ria.ru/20240618/ukraina-1953696836.html

"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО

"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2024

"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО

В контексте соперничества сверхдержав, прокси- и других конфликтов (Кубинский ракетный кризис был не прокси-конфликтом, а прямым противостоянием между США и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:25

2024-06-18T15:25

2024-06-18T16:13

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Запад перешел красную черту в конфликте на Украине, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. "В контексте соперничества сверхдержав, прокси- и других конфликтов (Кубинский ракетный кризис был не прокси-конфликтом, а прямым противостоянием между США и СССР) одобренные НАТО атаки на российскую территорию, похоже, пересекают опасную красную черту", — говорится в публикации.По мнению автора, отказ от переговоров, а также отсутствие стремления к миру со стороны США и большей части Европы, повышают опасность расширения конфликта вплоть до использования ядерного оружия. В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953613839.html

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в мире, сша, украина, нато