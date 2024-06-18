"Красная черта". Стало известно, на что пошел Запад в зоне СВО
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Запад перешел красную черту на Украине
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Запад перешел красную черту в конфликте на Украине, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"В контексте соперничества сверхдержав, прокси- и других конфликтов (Кубинский ракетный кризис был не прокси-конфликтом, а прямым противостоянием между США и СССР) одобренные НАТО атаки на российскую территорию, похоже, пересекают опасную красную черту", — говорится в публикации.
"В контексте соперничества сверхдержав, прокси- и других конфликтов (Кубинский ракетный кризис был не прокси-конфликтом, а прямым противостоянием между США и СССР) одобренные НАТО атаки на российскую территорию, похоже, пересекают опасную красную черту", — говорится в публикации.
По мнению автора, отказ от переговоров, а также отсутствие стремления к миру со стороны США и большей части Европы, повышают опасность расширения конфликта вплоть до использования ядерного оружия.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.