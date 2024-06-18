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МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953682124.html
МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине
МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине
На решение ряда стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, повлияло нежелание нарушать отношения с РФ, считает глава МИД... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:51
2024-06-18T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
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антонио таяни
мид италии
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РИМ, 18 июн - РИА Новости. На решение ряда стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, повлияло нежелание нарушать отношения с РФ, считает глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Мы осознаем, что такие глобальные игроки, как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, несмотря на участие в работе саммита по Украине в Швейцарии, не подписали итоговый документ. На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров", - сказал он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента. Таяни также заявил о необходимости "продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой". Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, россия, украина, швейцария, антонио таяни, мид италии, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Антонио Таяни, МИД Италии, Италия
МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине

МИД Италии: не подписавшие коммюнике по Украине не хотели портить отношения с РФ

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
РИМ, 18 июн - РИА Новости. На решение ряда стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, повлияло нежелание нарушать отношения с РФ, считает глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Мы осознаем, что такие глобальные игроки, как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, несмотря на участие в работе саммита по Украине в Швейцарии, не подписали итоговый документ. На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров", - сказал он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента.
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Таяни также заявил о необходимости "продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой".
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияАнтонио ТаяниМИД ИталииИталия
 
 
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