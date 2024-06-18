МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине
МИД Италии: не подписавшие коммюнике по Украине не хотели портить отношения с РФ
© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
РИМ, 18 июн - РИА Новости. На решение ряда стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, повлияло нежелание нарушать отношения с РФ, считает глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Мы осознаем, что такие глобальные игроки, как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, несмотря на участие в работе саммита по Украине в Швейцарии, не подписали итоговый документ. На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров", - сказал он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента.
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Таяни также заявил о необходимости "продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой".
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.