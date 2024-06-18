https://ria.ru/20240618/ukraina-1953682124.html

МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине

МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине - РИА Новости, 18.06.2024

МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине

На решение ряда стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, повлияло нежелание нарушать отношения с РФ, считает глава МИД... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:51

2024-06-18T14:51

2024-06-18T14:51

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РИМ, 18 июн - РИА Новости. На решение ряда стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, повлияло нежелание нарушать отношения с РФ, считает глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Мы осознаем, что такие глобальные игроки, как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, несмотря на участие в работе саммита по Украине в Швейцарии, не подписали итоговый документ. На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров", - сказал он на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат итальянского парламента. Таяни также заявил о необходимости "продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой". Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, швейцария, антонио таяни, мид италии, италия