https://ria.ru/20240618/ukraina-1953680921.html

В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера, пишут СМИ

В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера, пишут СМИ

Неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца, сообщает украинское издание... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:49

2024-06-18T14:49

2024-06-18T16:10

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Национальная полиция Украины во вторник сообщила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Последняя не пострадала, в каком состоянии находится мужчина, не уточнялось. "Мужчина, в которого сегодня стреляли в Киеве, - Айдос Садыков, известный казахстанский оппозиционер, который с 2014 года проживал в столице. Он получил на Украине официальный статус беженца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", Садыков в своем YouTube-канале "Басе" публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. Также он поддерживал протесты, охватившие страну в январе 2022 года, когда потребовалось вводить в страну войска ОДКБ. В октябре 2023 года в Казахстане он был объявлен в розыск за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". Как утверждает издание, ранее у себя на родине он отбывал два года в тюрьме за хулиганство. Сам Садыков называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью. Последнее видео на канале, который Садыков вел вместе с женой Натальей, вышло сегодня. Там президент Касым-Жомарт Токаев назван "марионеткой в руках российского влияния". В ролике рассказывается об "агентах Кремля" из окружения казахстанского президента.

https://ria.ru/20240618/ssha-1953659936.html

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в мире, киев, украина, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб