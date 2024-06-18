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В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
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14:49 18.06.2024 (обновлено: 16:10 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953680921.html
В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера, пишут СМИ
В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера, пишут СМИ
Неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца, сообщает украинское издание... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:49
2024-06-18T16:10
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Национальная полиция Украины во вторник сообщила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Последняя не пострадала, в каком состоянии находится мужчина, не уточнялось. "Мужчина, в которого сегодня стреляли в Киеве, - Айдос Садыков, известный казахстанский оппозиционер, который с 2014 года проживал в столице. Он получил на Украине официальный статус беженца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", Садыков в своем YouTube-канале "Басе" публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. Также он поддерживал протесты, охватившие страну в январе 2022 года, когда потребовалось вводить в страну войска ОДКБ. В октябре 2023 года в Казахстане он был объявлен в розыск за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". Как утверждает издание, ранее у себя на родине он отбывал два года в тюрьме за хулиганство. Сам Садыков называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью. Последнее видео на канале, который Садыков вел вместе с женой Натальей, вышло сегодня. Там президент Касым-Жомарт Токаев назван "марионеткой в руках российского влияния". В ролике рассказывается об "агентах Кремля" из окружения казахстанского президента.
https://ria.ru/20240618/ssha-1953659936.html
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в мире, киев, украина, казахстан, касым-жомарт токаев, одкб
В мире, Киев, Украина, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
В Киеве неизвестный выстрелил в казахстанского оппозиционера, пишут СМИ

"Страна": в Киеве неизвестные стреляли в казахстанского оппозиционера Садыкова

© БӘСЕ Aidos Sadykov/XАйдос Садыков
Айдос Садыков
© БӘСЕ Aidos Sadykov/X
Айдос Садыков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Национальная полиция Украины во вторник сообщила, что в Киеве по улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной. Последняя не пострадала, в каком состоянии находится мужчина, не уточнялось.
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"Мужчина, в которого сегодня стреляли в Киеве, - Айдос Садыков, известный казахстанский оппозиционер, который с 2014 года проживал в столице. Он получил на Украине официальный статус беженца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным "Страны", Садыков в своем YouTube-канале "Басе" публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. Также он поддерживал протесты, охватившие страну в январе 2022 года, когда потребовалось вводить в страну войска ОДКБ. В октябре 2023 года в Казахстане он был объявлен в розыск за "разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". Как утверждает издание, ранее у себя на родине он отбывал два года в тюрьме за хулиганство. Сам Садыков называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью.
Последнее видео на канале, который Садыков вел вместе с женой Натальей, вышло сегодня. Там президент Касым-Жомарт Токаев назван "марионеткой в руках российского влияния". В ролике рассказывается об "агентах Кремля" из окружения казахстанского президента.
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В миреКиевУкраинаКазахстанКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
 
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