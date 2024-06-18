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Госдума приняла в I чтении законопроект об экспертизе учебников - РИА Новости, 18.06.2024
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16:20 18.06.2024 (обновлено: 16:29 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/uchebniki-1953721495.html
Госдума приняла в I чтении законопроект об экспертизе учебников
Госдума приняла в I чтении законопроект об экспертизе учебников - РИА Новости, 18.06.2024
Госдума приняла в I чтении законопроект об экспертизе учебников
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об экспертизе учебников Российской Академией наук. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:20
2024-06-18T16:29
общество
госдума рф
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
российская академия наук
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об экспертизе учебников Российской Академией наук.В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий."Законопроектом предлагается закрепить участие федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"... в проводимой Министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", - следует из пояснительной записки.Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, чьи слова ранее приводились в сообщении пресс-службы Совфеда, отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.
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общество, госдума рф, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, российская академия наук
Общество, Госдума РФ, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Российская академия наук
Госдума приняла в I чтении законопроект об экспертизе учебников

Госдума приняла в I чтении законопроект об академической экспертизе учебников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об экспертизе учебников Российской Академией наук.
В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.
"Законопроектом предлагается закрепить участие федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"... в проводимой Министерством просвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования", - следует из пояснительной записки.
Председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, чьи слова ранее приводились в сообщении пресс-службы Совфеда, отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы.
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ОбществоГосдума РФРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссийская академия наук
 
 
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