Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов
Разведка ФРГ: ИГ в 2023 году использовало Украину как перевалочный пункт
Немецкие полицейские обыскивают мигрантов в Восточной Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан"* (ИГПХ)* могла использовать Украину для переброски своих сторонников в западные страны, заявил Томас Хальденванг — глава ведомства по охране Конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой.
"ИГПХ* удалось переправить своих сторонников в Западную Европу предположительно через волну беженцев с Украины", — заявил он на пресс-конференции по итогам работы в 2023 году.
По его словам, Германия и другие европейские страны пристально наблюдают за этим процессом и предотвращают возможные теракты. По оценке Хальдеванга, ИГПХ* сейчас самая опасная среди схожих террористических группировок. В качестве примера для подражания она рассматривает теракты в парижском театре "Батаклан" или метро Брюсселя.
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"Проводятся масштабные подготовительные мероприятия, в них должно быть задействовано множество людей, закупается оружие, и на каком-то из этих этапов органам безопасности удается просунуть ногу в дверь", — сказал Хальдеванг.
Присутствовавшая на конференции министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в Германии сейчас находятся в общей сложности около 27 тысяч последователей радикального исламизма.
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"Угрозы могут исходить как от джихадистов-одиночек, так и от небольших групп, но масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием", — добавил Хальдеванг, имея в виду теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта.
Подозреваемые в нападении тогда пытались покинуть Россию через границу с Украиной.
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В апреле Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения в создании террористического сообщества против пятерых граждан Таджикистана, одного гражданина Туркмении и одного — Киргизии. Обвиняемые в 2022 году въехали в Германию через Украину.
В конце 2023 года в Вене была объявлена террористическая тревога. Сообщалось, что несколько подозреваемых планировали нападения на собор Святого Стефана, Пратер и Кельнский собор от имени ИГПХ*. Запрос о подозреваемых направили в том числе на Украину.
* Запрещенная в России террористическая организация.