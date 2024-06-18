https://ria.ru/20240618/terroristy-1953713770.html

Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов

Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов - РИА Новости, 18.06.2024

Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов

Террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан"* (ИГПХ)* могла использовать Украину для переброски своих сторонников в западные страны,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:06

2024-06-18T16:06

2024-06-18T17:05

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БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан"* (ИГПХ)* могла использовать Украину для переброски своих сторонников в западные страны, заявил Томас Хальденванг — глава ведомства по охране Конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой."ИГПХ* удалось переправить своих сторонников в Западную Европу предположительно через волну беженцев с Украины", — заявил он на пресс-конференции по итогам работы в 2023 году.По его словам, Германия и другие европейские страны пристально наблюдают за этим процессом и предотвращают возможные теракты. По оценке Хальдеванга, ИГПХ* сейчас самая опасная среди схожих террористических группировок. В качестве примера для подражания она рассматривает теракты в парижском театре "Батаклан" или метро Брюсселя."Проводятся масштабные подготовительные мероприятия, в них должно быть задействовано множество людей, закупается оружие, и на каком-то из этих этапов органам безопасности удается просунуть ногу в дверь", — сказал Хальдеванг.Присутствовавшая на конференции министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в Германии сейчас находятся в общей сложности около 27 тысяч последователей радикального исламизма."Угрозы могут исходить как от джихадистов-одиночек, так и от небольших групп, но масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием", — добавил Хальдеванг, имея в виду теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта.Подозреваемые в нападении тогда пытались покинуть Россию через границу с Украиной.В апреле Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения в создании террористического сообщества против пятерых граждан Таджикистана, одного гражданина Туркмении и одного — Киргизии. Обвиняемые в 2022 году въехали в Германию через Украину.В конце 2023 года в Вене была объявлена террористическая тревога. Сообщалось, что несколько подозреваемых планировали нападения на собор Святого Стефана, Пратер и Кельнский собор от имени ИГПХ*. Запрос о подозреваемых направили в том числе на Украину.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936379718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, германия