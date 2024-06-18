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Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 18.06.2024 (обновлено: 17:05 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/terroristy-1953713770.html
Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов
Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов - РИА Новости, 18.06.2024
Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов
Террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан"* (ИГПХ)* могла использовать Украину для переброски своих сторонников в западные страны,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:06
2024-06-18T17:05
специальная военная операция на украине
украина
в мире
германия
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БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан"* (ИГПХ)* могла использовать Украину для переброски своих сторонников в западные страны, заявил Томас Хальденванг — глава ведомства по охране Конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой."ИГПХ* удалось переправить своих сторонников в Западную Европу предположительно через волну беженцев с Украины", — заявил он на пресс-конференции по итогам работы в 2023 году.По его словам, Германия и другие европейские страны пристально наблюдают за этим процессом и предотвращают возможные теракты. По оценке Хальдеванга, ИГПХ* сейчас самая опасная среди схожих террористических группировок. В качестве примера для подражания она рассматривает теракты в парижском театре "Батаклан" или метро Брюсселя."Проводятся масштабные подготовительные мероприятия, в них должно быть задействовано множество людей, закупается оружие, и на каком-то из этих этапов органам безопасности удается просунуть ногу в дверь", — сказал Хальдеванг.Присутствовавшая на конференции министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в Германии сейчас находятся в общей сложности около 27 тысяч последователей радикального исламизма."Угрозы могут исходить как от джихадистов-одиночек, так и от небольших групп, но масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием", — добавил Хальдеванг, имея в виду теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта.Подозреваемые в нападении тогда пытались покинуть Россию через границу с Украиной.В апреле Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения в создании террористического сообщества против пятерых граждан Таджикистана, одного гражданина Туркмении и одного — Киргизии. Обвиняемые в 2022 году въехали в Германию через Украину.В конце 2023 года в Вене была объявлена террористическая тревога. Сообщалось, что несколько подозреваемых планировали нападения на собор Святого Стефана, Пратер и Кельнский собор от имени ИГПХ*. Запрос о подозреваемых направили в том числе на Украину.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936379718.html
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украина, в мире, германия
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Германия
Разведка ФРГ: Украина, вероятно, стала перевалочным пунктом для террористов

Разведка ФРГ: ИГ в 2023 году использовало Украину как перевалочный пункт

© AFP 2024 / JENS SCHLUETERНемецкие полицейские обыскивают мигрантов в Восточной Германии
Немецкие полицейские обыскивают мигрантов в Восточной Германии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AFP 2024 / JENS SCHLUETER
Немецкие полицейские обыскивают мигрантов в Восточной Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 июн — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство провинции Хорасан"* (ИГПХ)* могла использовать Украину для переброски своих сторонников в западные страны, заявил Томас Хальденванг — глава ведомства по охране Конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой.
"ИГПХ* удалось переправить своих сторонников в Западную Европу предположительно через волну беженцев с Украины", — заявил он на пресс-конференции по итогам работы в 2023 году.
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По его словам, Германия и другие европейские страны пристально наблюдают за этим процессом и предотвращают возможные теракты. По оценке Хальдеванга, ИГПХ* сейчас самая опасная среди схожих террористических группировок. В качестве примера для подражания она рассматривает теракты в парижском театре "Батаклан" или метро Брюсселя.
«
"Проводятся масштабные подготовительные мероприятия, в них должно быть задействовано множество людей, закупается оружие, и на каком-то из этих этапов органам безопасности удается просунуть ногу в дверь", — сказал Хальдеванг.
Присутствовавшая на конференции министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что в Германии сейчас находятся в общей сложности около 27 тысяч последователей радикального исламизма.
«
"Угрозы могут исходить как от джихадистов-одиночек, так и от небольших групп, но масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием", — добавил Хальдеванг, имея в виду теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта.
Подозреваемые в нападении тогда пытались покинуть Россию через границу с Украиной.
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В конце 2023 года в Вене была объявлена террористическая тревога. Сообщалось, что несколько подозреваемых планировали нападения на собор Святого Стефана, Пратер и Кельнский собор от имени ИГПХ*. Запрос о подозреваемых направили в том числе на Украину.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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