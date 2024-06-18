https://ria.ru/20240618/telegram-1953734768.html

Telegram запустил сервис для знакомств с платной подпиской

Telegram запустил сервис для знакомств с платной подпиской - РИА Новости, 18.06.2024

Telegram запустил сервис для знакомств с платной подпиской

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской, которую можно оплачивать в том числе с помощью новой внутренней валюты мессенджера -... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:39

2024-06-18T16:39

2024-06-18T16:39

общество

технологии

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской, которую можно оплачивать в том числе с помощью новой внутренней валюты мессенджера - "звёзд" (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения. "TON Dating запущен", - говорится в сообщении. Для пользования сервисом нужно пройти регистрацию через Telegram-бота, добавив свое имя, дату рождения, увлечения и прикрепив три фотографии. Далее анкета отправляется на проверку, выяснил корреспондент РИА Новости. Как отмечает интернет-издание "Код Дурова", для женщин подписка бесплатная, а вот для мужчин доступ будет платным. Оплатить подписку можно двумя способами: с помощью криптокошелька или же через внутреннюю валюту - "звёзды". Стоимость одного месяца - 2500 "звёзд" или 5700 рублей. В начале июня основатель мессенджера Павел Дуров анонсировал запуск внутренней валюты "звезды", которой пользователи смогут оплачивать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, а также электронные книги, онлайн-курсы и предметы для игр на платформе Telegram.

https://ria.ru/20240617/youtube-1953513055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, павел дуров, telegram