https://ria.ru/20240618/svo-1953568148.html

В ЛНР рассказали о продвижении российских военных на Купянском направлении

В ЛНР рассказали о продвижении российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 18.06.2024

В ЛНР рассказали о продвижении российских военных на Купянском направлении

Российская армия продолжает успешное продвижение на купянском направлении, за истекшие сутки войскам удалось продвинуться на ряде участков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:14

2024-06-18T08:14

2024-06-18T08:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Российская армия продолжает успешное продвижение на купянском направлении, за истекшие сутки войскам удалось продвинуться на ряде участков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки нашим войскам удалось оттеснить противника на ряде участков. Так, в районе Синьковки была уничтожена долговременная огневая точка противника, которая не позволяла продвигаться вперед. В районе Песчаного украинским боевикам пришлось оставить несколько важных позиций и отойти на второстепенные", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что в районе села Берестового российским войскам удалось улучшить свое положение и занять более выгодные рубежи после боестолкновения. Также он отметил, что в селе Стельмаховка полностью был уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в результате удачного огневого налета, в том числе с задействованием ВКС РФ.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953436140.html

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луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность