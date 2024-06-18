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В ЛНР рассказали о продвижении российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:14 18.06.2024 (обновлено: 08:24 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/svo-1953568148.html
В ЛНР рассказали о продвижении российских военных на Купянском направлении
В ЛНР рассказали о продвижении российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
В ЛНР рассказали о продвижении российских военных на Купянском направлении
Российская армия продолжает успешное продвижение на купянском направлении, за истекшие сутки войскам удалось продвинуться на ряде участков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:14
2024-06-18T08:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Российская армия продолжает успешное продвижение на купянском направлении, за истекшие сутки войскам удалось продвинуться на ряде участков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки нашим войскам удалось оттеснить противника на ряде участков. Так, в районе Синьковки была уничтожена долговременная огневая точка противника, которая не позволяла продвигаться вперед. В районе Песчаного украинским боевикам пришлось оставить несколько важных позиций и отойти на второстепенные", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что в районе села Берестового российским войскам удалось улучшить свое положение и занять более выгодные рубежи после боестолкновения. Также он отметил, что в селе Стельмаховка полностью был уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в результате удачного огневого налета, в том числе с задействованием ВКС РФ.
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луганская народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность
В ЛНР рассказали о продвижении российских военных на Купянском направлении

Марочко: ВС России продолжают успешное продвижение на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Российская армия продолжает успешное продвижение на купянском направлении, за истекшие сутки войскам удалось продвинуться на ряде участков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За истекшие сутки нашим войскам удалось оттеснить противника на ряде участков. Так, в районе Синьковки была уничтожена долговременная огневая точка противника, которая не позволяла продвигаться вперед. В районе Песчаного украинским боевикам пришлось оставить несколько важных позиций и отойти на второстепенные", - сообщил Марочко агентству.
Он добавил, что в районе села Берестового российским войскам удалось улучшить свое положение и занять более выгодные рубежи после боестолкновения. Также он отметил, что в селе Стельмаховка полностью был уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в результате удачного огневого налета, в том числе с задействованием ВКС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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