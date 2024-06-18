https://ria.ru/20240618/sud-1953643302.html

Охранников, напавших на журналистов "Известий", будут судить

Охранников, напавших на журналистов "Известий", будут судить - РИА Новости, 18.06.2024

Охранников, напавших на журналистов "Известий", будут судить

Двое охранников, напавших на журналистов "Известий" в Подмосковье во время съемки семинара блогера, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:08

2024-06-18T13:08

2024-06-18T13:08

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

химкинский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое охранников, напавших на журналистов "Известий" в Подмосковье во время съемки семинара блогера, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистами и повреждением их имущества)... Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в январе корреспонденты "Известий", имея редакционное задание, прибыли на территорию домовладения в подмосковной деревне Юрлово, где блогер проводила семинар по саморазвитию личности. После того, как журналисты прошли в дом и начали видеосъемку, обвиняемые, обеспечивавшие безопасность на мероприятии, применили к ним физическую силу и повредили принадлежащее им имущество. В январе "Известия" сообщали, что их корреспондент Наталия Графчикова и оператор подверглись нападению на семинаре блогера Инны Тлиашиновой. Графчикова начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к ней подбежали охранники и повалили на пол, на оператора напали еще двое, после чего Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писали "Известия", на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем международной академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер разборов".

https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html

https://ria.ru/20240531/zhurnalisty-1949670038.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, химкинский городской суд