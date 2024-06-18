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Охранников, напавших на журналистов "Известий", будут судить - РИА Новости, 18.06.2024
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13:08 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/sud-1953643302.html
Охранников, напавших на журналистов "Известий", будут судить
Охранников, напавших на журналистов "Известий", будут судить - РИА Новости, 18.06.2024
Охранников, напавших на журналистов "Известий", будут судить
Двое охранников, напавших на журналистов "Известий" в Подмосковье во время съемки семинара блогера, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:08
2024-06-18T13:08
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
химкинский городской суд
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое охранников, напавших на журналистов "Известий" в Подмосковье во время съемки семинара блогера, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистами и повреждением их имущества)... Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, в январе корреспонденты "Известий", имея редакционное задание, прибыли на территорию домовладения в подмосковной деревне Юрлово, где блогер проводила семинар по саморазвитию личности. После того, как журналисты прошли в дом и начали видеосъемку, обвиняемые, обеспечивавшие безопасность на мероприятии, применили к ним физическую силу и повредили принадлежащее им имущество. В январе "Известия" сообщали, что их корреспондент Наталия Графчикова и оператор подверглись нападению на семинаре блогера Инны Тлиашиновой. Графчикова начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к ней подбежали охранники и повалили на пол, на оператора напали еще двое, после чего Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писали "Известия", на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем международной академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер разборов".
https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html
https://ria.ru/20240531/zhurnalisty-1949670038.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, химкинский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Химкинский городской суд
Охранников, напавших на журналистов "Известий", будут судить

Двое охранников, напавших на журналистов "Известий", предстанут перед судом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое охранников, напавших на журналистов "Известий" в Подмосковье во время съемки семинара блогера, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, соединенные с насилием над журналистами и повреждением их имущества)... Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Вчера, 16:55
По версии следствия, в январе корреспонденты "Известий", имея редакционное задание, прибыли на территорию домовладения в подмосковной деревне Юрлово, где блогер проводила семинар по саморазвитию личности. После того, как журналисты прошли в дом и начали видеосъемку, обвиняемые, обеспечивавшие безопасность на мероприятии, применили к ним физическую силу и повредили принадлежащее им имущество.
В январе "Известия" сообщали, что их корреспондент Наталия Графчикова и оператор подверглись нападению на семинаре блогера Инны Тлиашиновой. Графчикова начала снимать на телефон, так как у оператора запотела камера. В этот момент, отмечало издание, к ней подбежали охранники и повалили на пол, на оператора напали еще двое, после чего Графчикову "буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку". На улице, как писали "Известия", на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой: один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем "вовсе начал ее душить". Позднее издание сообщило, что Графчикова получила множественные ушибы при нападении, у нее также подозревают сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Инна Тлиашинова - коуч, блогер, которая называет себя "звездным психологом". Она, как утверждает сама, работала со многими знаменитостями, в их числе певица Maksim, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Блогер называет себя основателем международной академии квантовой психологии, разработала методику "Мастер разборов".
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