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Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США
Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США
Президент России Владимир Путин заявил, что несогласные с американским подходом страны, которые проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:26
2024-06-18T00:26
2024-06-18T00:26
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владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несогласные с американским подходом страны, которые проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением. Статья президента России Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением", - говорится в статье.
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россия, владимир путин, в мире, сша
Россия, Владимир Путин, В мире, США
Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США
Путин: несогласные с американским подходом страны сталкиваются с давлением
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несогласные с американским подходом страны, которые проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением.
Статья президента России Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля.
"Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением", - говорится в статье.