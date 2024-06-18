https://ria.ru/20240618/ssha-1953545573.html

Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США

Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США - РИА Новости, 18.06.2024

Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США

Президент России Владимир Путин заявил, что несогласные с американским подходом страны, которые проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:26

2024-06-18T00:26

2024-06-18T00:26

россия

владимир путин

в мире

сша

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несогласные с американским подходом страны, которые проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением. Статья президента России Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, в мире, сша