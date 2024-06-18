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Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США - РИА Новости, 18.06.2024
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00:26 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ssha-1953545573.html
Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США
Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США
Президент России Владимир Путин заявил, что несогласные с американским подходом страны, которые проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:26
2024-06-18T00:26
россия
владимир путин
в мире
сша
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несогласные с американским подходом страны, которые проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением. Статья президента России Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением", - говорится в статье.
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россия, владимир путин, в мире, сша
Россия, Владимир Путин, В мире, США
Путин заявил о жестком внешнем давлении со стороны США

Путин: несогласные с американским подходом страны сталкиваются с давлением

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что несогласные с американским подходом страны, которые проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением.
Статья президента России Владимира Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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"Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением", - говорится в статье.
 
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