https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953559102.html

НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 18.06.2024

НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T05:10

2024-06-18T05:10

2024-06-18T05:28

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

луганская народная республика

волчанск

александр сырский

андрей марочко

виталий ганчев

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ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На многих участках ЛБС в Харьковской области, прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок. Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с "контрнаступом-2023", но только на локальном участке. Также стало известно, что разработкой данной операции занимается непосредственно Сырский, с участием офицеров НАТОвских штабов", - сообщил Марочко агентству. Ожесточенные бои на харьковском направлении идут в Волчанске и в районе Липцов, противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом ВС РФ, заявил ранее РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html

харьковская область

луганская народная республика

волчанск

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