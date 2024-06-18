Рейтинг@Mail.ru
НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 18.06.2024 (обновлено: 05:28 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953559102.html
НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 18.06.2024
НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:10
2024-06-18T05:28
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
волчанск
александр сырский
андрей марочко
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На многих участках ЛБС в Харьковской области, прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок. Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с "контрнаступом-2023", но только на локальном участке. Также стало известно, что разработкой данной операции занимается непосредственно Сырский, с участием офицеров НАТОвских штабов", - сообщил Марочко агентству. Ожесточенные бои на харьковском направлении идут в Волчанске и в районе Липцов, противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом ВС РФ, заявил ранее РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html
харьковская область
луганская народная республика
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, луганская народная республика, волчанск, александр сырский, андрей марочко, виталий ганчев, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Волчанск, Александр Сырский, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко

Марочко: офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление в Харьковской области

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На многих участках ЛБС в Харьковской области, прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок. Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с "контрнаступом-2023", но только на локальном участке. Также стало известно, что разработкой данной операции занимается непосредственно Сырский, с участием офицеров НАТОвских штабов", - сообщил Марочко агентству.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Быстрый крах". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
Вчера, 22:35
Ожесточенные бои на харьковском направлении идут в Волчанске и в районе Липцов, противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом ВС РФ, заявил ранее РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВолчанскАлександр СырскийАндрей МарочкоВиталий ГанчевНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала