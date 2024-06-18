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НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 18.06.2024
НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:10
2024-06-18T05:10
2024-06-18T05:28
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 18 июн – РИА Новости. Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На многих участках ЛБС в Харьковской области, прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок. Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с "контрнаступом-2023", но только на локальном участке. Также стало известно, что разработкой данной операции занимается непосредственно Сырский, с участием офицеров НАТОвских штабов", - сообщил Марочко агентству. Ожесточенные бои на харьковском направлении идут в Волчанске и в районе Липцов, противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом ВС РФ, заявил ранее РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html
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НАТО планирует контрнаступление ВСУ в Харьковской области, заявил Марочко
Марочко: офицеры НАТО и Сырский планируют контрнаступление в Харьковской области