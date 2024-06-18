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СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
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12:40 18.06.2024 (обновлено: 12:43 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/smi-1953633107.html
СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией
СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией
Североатлантический альянс, в особенности США, должны провести переговоры с Россией и заключить договор для снижения риска применения ядерного оружия на... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:40
2024-06-18T12:43
россия
сша
украина
джон кирби
йенс столтенберг
владимир путин
нато
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс, в особенности США, должны провести переговоры с Россией и заключить договор для снижения риска применения ядерного оружия на европейском континенте, пишет издание American Conservative. "Одного наращивания оборонного потенциала недостаточно для снижения риска конфликта с Россией. НАТО, и особенно Соединенные Штаты, должны рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы снизить опасные риски, связанные с применением ядерного оружия, которые обострились из-за конфликта на Украине", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что НАТО и США должны стремиться заключить соглашение с РФ, которое устранит ближайшие варианты развития ядерной эскалации. Договор, по оценкам издания, должен включать обязательство со стороны членов НАТО не включать Украину в альянс, а также не размещать "силы и инфраструктуру НАТО" на территории Украины. Такой подход, по мнению автора статьи, напрямую соответствует интересу США "избежать войны с Россией". Статус "вооруженного нейтралитета" Украины позволит устранить риск прямого военного столкновения между РФ и НАТО, говорится в материале. Издание подчеркивает, что угроза применения Россией ядерного оружия до сих пор успешно сдерживала НАТО от прямого участия в вооруженном конфликта и дала России "конкурентное преимущество". Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США устраивает текущий уровень готовности своих ядерных сил в Европе и по всему миру. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240112/arsenal-1920836188.html
https://ria.ru/20240618/kitay-1953603907.html
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россия, сша, украина, джон кирби, йенс столтенберг, владимир путин, нато
Россия, США, Украина, Джон Кирби, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией

American Conservative: НАТО и США должны провести переговоры с Россией

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие с флагами НАТО и США
Военнослужащие с флагами НАТО и США - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие с флагами НАТО и США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс, в особенности США, должны провести переговоры с Россией и заключить договор для снижения риска применения ядерного оружия на европейском континенте, пишет издание American Conservative.
"Одного наращивания оборонного потенциала недостаточно для снижения риска конфликта с Россией. НАТО, и особенно Соединенные Штаты, должны рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы снизить опасные риски, связанные с применением ядерного оружия, которые обострились из-за конфликта на Украине", - говорится в материале издания.
Американские ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В США рассказали об отчаянном решении НАТО в ответ на преимущество России
12 января, 02:00
Газета отмечает, что НАТО и США должны стремиться заключить соглашение с РФ, которое устранит ближайшие варианты развития ядерной эскалации. Договор, по оценкам издания, должен включать обязательство со стороны членов НАТО не включать Украину в альянс, а также не размещать "силы и инфраструктуру НАТО" на территории Украины. Такой подход, по мнению автора статьи, напрямую соответствует интересу США "избежать войны с Россией". Статус "вооруженного нейтралитета" Украины позволит устранить риск прямого военного столкновения между РФ и НАТО, говорится в материале.
Издание подчеркивает, что угроза применения Россией ядерного оружия до сих пор успешно сдерживала НАТО от прямого участия в вооруженном конфликта и дала России "конкурентное преимущество".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису
11:10
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США устраивает текущий уровень готовности своих ядерных сил в Европе и по всему миру.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.
Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
Вчера, 02:19
 
РоссияСШАУкраинаДжон КирбиЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТО
 
 
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