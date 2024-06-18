СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией
American Conservative: НАТО и США должны провести переговоры с Россией
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие с флагами НАТО и США
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие с флагами НАТО и США. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс, в особенности США, должны провести переговоры с Россией и заключить договор для снижения риска применения ядерного оружия на европейском континенте, пишет издание American Conservative.
"Одного наращивания оборонного потенциала недостаточно для снижения риска конфликта с Россией. НАТО, и особенно Соединенные Штаты, должны рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы снизить опасные риски, связанные с применением ядерного оружия, которые обострились из-за конфликта на Украине", - говорится в материале издания.
Газета отмечает, что НАТО и США должны стремиться заключить соглашение с РФ, которое устранит ближайшие варианты развития ядерной эскалации. Договор, по оценкам издания, должен включать обязательство со стороны членов НАТО не включать Украину в альянс, а также не размещать "силы и инфраструктуру НАТО" на территории Украины. Такой подход, по мнению автора статьи, напрямую соответствует интересу США "избежать войны с Россией". Статус "вооруженного нейтралитета" Украины позволит устранить риск прямого военного столкновения между РФ и НАТО, говорится в материале.
Издание подчеркивает, что угроза применения Россией ядерного оружия до сих пор успешно сдерживала НАТО от прямого участия в вооруженном конфликта и дала России "конкурентное преимущество".
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США устраивает текущий уровень готовности своих ядерных сил в Европе и по всему миру.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.
Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.