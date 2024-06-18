https://ria.ru/20240618/smi-1953633107.html

СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией

СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией - РИА Новости, 18.06.2024

СМИ: НАТО и США должны провести переговоры с Россией

Североатлантический альянс, в особенности США, должны провести переговоры с Россией и заключить договор для снижения риска применения ядерного оружия на... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:40

2024-06-18T12:40

2024-06-18T12:43

россия

сша

украина

джон кирби

йенс столтенберг

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832994367_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86818d731f2b93a2e1af2cf97b5f6d7a.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Североатлантический альянс, в особенности США, должны провести переговоры с Россией и заключить договор для снижения риска применения ядерного оружия на европейском континенте, пишет издание American Conservative. "Одного наращивания оборонного потенциала недостаточно для снижения риска конфликта с Россией. НАТО, и особенно Соединенные Штаты, должны рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы снизить опасные риски, связанные с применением ядерного оружия, которые обострились из-за конфликта на Украине", - говорится в материале издания. Газета отмечает, что НАТО и США должны стремиться заключить соглашение с РФ, которое устранит ближайшие варианты развития ядерной эскалации. Договор, по оценкам издания, должен включать обязательство со стороны членов НАТО не включать Украину в альянс, а также не размещать "силы и инфраструктуру НАТО" на территории Украины. Такой подход, по мнению автора статьи, напрямую соответствует интересу США "избежать войны с Россией". Статус "вооруженного нейтралитета" Украины позволит устранить риск прямого военного столкновения между РФ и НАТО, говорится в материале. Издание подчеркивает, что угроза применения Россией ядерного оружия до сих пор успешно сдерживала НАТО от прямого участия в вооруженном конфликта и дала России "конкурентное преимущество". Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США устраивает текущий уровень готовности своих ядерных сил в Европе и по всему миру. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240112/arsenal-1920836188.html

https://ria.ru/20240618/kitay-1953603907.html

https://ria.ru/20240617/nato-1953303191.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, джон кирби, йенс столтенберг, владимир путин, нато