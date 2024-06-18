https://ria.ru/20240618/smartfony-1953557823.html
В "Лаборатории Касперского" объяснили, почему iPhone не безопаснее Android
В "Лаборатории Касперского" объяснили, почему iPhone не безопаснее Android - РИА Новости, 18.06.2024
В "Лаборатории Касперского" объяснили, почему iPhone не безопаснее Android
Новый смартфон может быть заражен вредоносной программой, а iOS не безопаснее Android: все решают действия пользователя и его уровень киберграмотности,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T04:42
2024-06-18T04:42
2024-06-18T04:43
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лаборатория касперского
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый смартфон может быть заражен вредоносной программой, а iOS не безопаснее Android: все решают действия пользователя и его уровень киберграмотности, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и RuStore, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Миф: Новый - значит "чистый". 41% опрошенных полагают - только что купленный в магазине смартфон не может быть заражен вредоносной программой. Однако случаи, когда жертва получает скомпрометированное устройство прямо из коробки - не такая большая редкость", - говорится в исследовании. Так, руководитель российского исследовательского центра Kaspersky Дмитрий Галов сообщил, что недавно компания обнаружила активный троянец Dwphon, который атаковал россиян. Он встраивался в системные приложения смартфонов еще до того, как гаджеты попадали в руки пользователей. "В таких случаях цепочка поставок девайса на каком-то из этапов оказывается скомпрометирована, и в этот момент злоумышленники внедряют вредоносное ПО. Причем производитель, продавец и другие участники цепочки, вероятнее всего, об этом даже не знают", - объяснил он. Еще один миф, с которым сталкиваются россияне - это то, что операционная система iOS безопаснее Android. "Более трети опрошенных (35%) считают, что смартфоны на iOS защищены лучше, чем устройства на Android. 13% убеждены - для мобильной ОС от Apple не существует киберугроз. Эксперты подчеркивают: сегодня обе популярные платформы находятся примерно на одном уровне с точки зрения кибербезопасности, однако между ними действительно есть различия", - отмечается в исследовании. Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев пояснил, что актуальные версии iOS и Android одинаково надежны с точки зрения безопасности, но устройств на ОС Android в разы больше, чем на iOS, "поэтому мы чаще слышим об атаках на них". Однако, по словам эксперта, это не значит, что Android опаснее. "В конечном итоге все решают действия пользователя и его уровень киберграмотности", - сказал он. Большинство респондентов также считает, что для заражения гаджета нужно совершить какое-либо действие. Однако это может быть не так, когда речь идет, например, о целенаправленных кибератаках. "В случае с таргетированной вредоносной кампанией "Операция Триангуляция" атака на iOS-пользователей начиналась с того, что человек получал скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click эксплойт. Это значит, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы жертва совершала какие-либо действия", - отметил Галов.
https://ria.ru/20240613/kaspersky-1952472069.html
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РИА Новости
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технологии, лаборатория касперского, общество, россия
Технологии, Лаборатория Касперского, Общество, Россия
В "Лаборатории Касперского" объяснили, почему iPhone не безопаснее Android
Kaspersky и RuStore: новый смартфон может быть заражен вредоносной программой
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новый смартфон может быть заражен вредоносной программой, а iOS не безопаснее Android: все решают действия пользователя и его уровень киберграмотности, говорится в совместном исследовании "Лаборатории Касперского" и RuStore, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Миф: Новый - значит "чистый". 41% опрошенных полагают - только что купленный в магазине смартфон не может быть заражен вредоносной программой. Однако случаи, когда жертва получает скомпрометированное устройство прямо из коробки - не такая большая редкость", - говорится в исследовании.
Так, руководитель российского исследовательского центра Kaspersky Дмитрий Галов сообщил, что недавно компания обнаружила активный троянец Dwphon, который атаковал россиян. Он встраивался в системные приложения смартфонов еще до того, как гаджеты попадали в руки пользователей. "В таких случаях цепочка поставок девайса на каком-то из этапов оказывается скомпрометирована, и в этот момент злоумышленники внедряют вредоносное ПО. Причем производитель, продавец и другие участники цепочки, вероятнее всего, об этом даже не знают", - объяснил он.
Еще один миф, с которым сталкиваются россияне - это то, что операционная система iOS безопаснее Android. "Более трети опрошенных (35%) считают, что смартфоны на iOS защищены лучше, чем устройства на Android. 13% убеждены - для мобильной ОС от Apple
не существует киберугроз. Эксперты подчеркивают: сегодня обе популярные платформы находятся примерно на одном уровне с точки зрения кибербезопасности, однако между ними действительно есть различия", - отмечается в исследовании.
Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев пояснил, что актуальные версии iOS и Android одинаково надежны с точки зрения безопасности, но устройств на ОС Android в разы больше, чем на iOS, "поэтому мы чаще слышим об атаках на них". Однако, по словам эксперта, это не значит, что Android опаснее. "В конечном итоге все решают действия пользователя и его уровень киберграмотности", - сказал он.
Большинство респондентов также считает, что для заражения гаджета нужно совершить какое-либо действие. Однако это может быть не так, когда речь идет, например, о целенаправленных кибератаках. "В случае с таргетированной вредоносной кампанией "Операция Триангуляция" атака на iOS-пользователей начиналась с того, что человек получал скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click эксплойт. Это значит, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы жертва совершала какие-либо действия", - отметил Галов.